Дружеская встреча старых знакомых: Англия примет Италию на "Уэмбли"
Англия – Италия
Стадион: "Уэмбли" (Лондон)
Начало матча: 22:00
Арбитр: Дениз Айтекин (Германия)
Насыщенная вторничная программа товарищеских матчей завершится несколькими топовыми схватками, в одном из которых сборная Англии на великолепном стадионе "Уэмбли" примет национальную команду Италии. Эти два европейских гранда имеют большую историю очных противостояний, в которых в последнее время успешнее выглядит "Скуадра Адзурра". Действительно, итальянцы гораздо лучше играют на больших турнирах, нежели родоначальники футбола. Но сейчас историю такова, что апеннинцы впервые с 1958 года не смогли пробиться на Чемпионат Мира, в отличие от англичан, которые уже начали и продолжают усиленную подготовку перед поездкой в Россию.Текущий год сборная Италии во главе со временно исполняющим обязанности Луиджи Ди Бьяджо продолжает переживать момент турбулентности. Несколько дней назад "Скуадра Адзурра" проиграла домашний спарринг сборной Аргентине. С одной стороны, проиграть аргентинцам не зазорно, тем более в контрольном матче, но с другой - качество самой игры по-прежнему оставляет желать лучшего. Англия в тот же день победила на выезде Нидерланды, испортив дебют в сборной Рональду Куману, но в целом поединок не понравился, ибо вышел чрезвычайно скучным, а посему оценить уровень игры британцев было очень сложно.Гарет Саутгейт продолжает нащупывать стартовый состав. Главнокомандующий "трех львов" остановился на схеме с тремя центральными защитниками и пока железобетонного места в старте нет ни у одного из оборонцев, как в общем-то и в большинства хавбеков. По большому счету, в сборной Англии есть только три футболиста, чье место в составе не вызывает сомнений – это Кайл Уокер, Джордан Хендерсон и Харри Кейн (если они здоровы), остальным же ничего не гарантировано. Без сомнений, в матче на "Уэмюли" стоит ожидать экспериментов, причем как у одних, так и у других.
Интересные факты противостояния Англии и Италии:
Ближайший матч станет первой домашней игрой англичан против итальянцев с марта 2002 года. Тогда в Лидсе "Скуадра Адзурра" выиграла со счетом 2:1, а нынешние наставники команд Гарет Саутгейт и Луиджи Ди Бьяджо вышли на поединок в стартовом составе.
Последний поединок между сборными Англии и Италии состоялся три года назад. Тогда в Турине команды разошлись миром: на гол Грациано Пелле британцы ответили точным выстрелом Андроса Таунсенда.
Две крайние встречи сборной "трех львов" на "Уэмбли" завершились нулевой ничьей. В последний раз Англия не забивала в трех домашних матчах в далеком 1981 году.
Ориентировочные составы на игру:
Англия: Батленд, Тарковски, Дайер, Магуайр, Уокер, Ливермор, Хендерсон, Янг, Алли, Лаллана, Варди
Италия: Доннарумма, Де Шильо, Бонуччи, Ругани, Спинаццола, Верратти, Пеллегрини, Жоржиньо, Кандрева, Инсинье, Белотти
Прогноз на матч Англия – Италия:
Всегда очень сложно выбирать фаворита в матчах примерно равных противников, да еще и в товарищеских. И тем не менее, учитывая последние результаты больше шансов на победу имеет сборная Англии, что и подтверждается букмекерскими котировками: на победу "трех львов" специалисты выставляют коэффициент 2.15. В то время как выигрыш Италии в среднем оценивается 3.75.
Богдан Архипенко
Не пропустите! Что там у Трампа? МЛС: вести с американских полей | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Впервые на нейтральном: Япония сыграет против Украины
-
Первая победа Кумана: голландцы разгромили сборную Португалии
-
Soccer News открывает вакансии корреспондентов в городах, принимающих ЧМ-2018
-
Страна-хозяйка Чемпионата Мира-2026 будет объявлена 13-го июня: осталось всего два претендента
-
Что там у Трампа? МЛС: вести с американских полей
Лента новостей
-
Дружеская встреча старых знакомых: Англия примет Италию на "Уэмбли"
-
Саутгейт: "Уилшер не потерял шансы попасть в заявку сборной Англии на ЧМ-2018"
-
Наставник "Ромы" поделился ожиданиями от противостояния с "Барселоной"
-
Тер Штеген не сыграет с Бразилией
-
Тухель намерен возглавить "Баварию"
-
Ляказетт восстановился после травмы
-
Сборная Нидерландов победила Португалию впервые с 1991 года
-
Чигринский может перебраться в Турцию
-
Мвила может летом покинуть "Сент-Этьен"
-
Дело чести: Бразилия впервые встретится с Германией после унизительного поражения на домашнем ЧМ
-
Батленд будет основным вратарём сборной Англии в матче с Италией
-
"Барселона" может отказаться от трансфера Гризманна
-
Каррера получил "Золотую скамью"
-
Впервые на нейтральном: Япония сыграет против Украины
-
Де Хеа поделился ожиданиями от противостояния с Месси
-
Канчельскис назвал идеального кандидата на пост главного тренера сборной России
-
Венгер хочет, чтобы Уилшер остался в "Арсенале"
-
Болельщик поцеловал Роналду во время матча Португалия - Нидерланды
-
Ромеро поделился мнением о своём положении в "Манчестер Юнайтед"
-
"Рейнджерс" хочет подписать рекордсмена АПЛ