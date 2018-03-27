Дружеская встреча старых знакомых: Англия примет Италию на "Уэмбли"

Англия – Италия

Стадион: "Уэмбли" (Лондон)

Начало матча: 22:00

Арбитр: Дениз Айтекин (Германия)

Насыщенная вторничная программа товарищеских матчей завершится несколькими топовыми схватками, в одном из которых сборная Англии на великолепном стадионе "Уэмбли" примет национальную команду Италии. Эти два европейских гранда имеют большую историю очных противостояний, в которых в последнее время успешнее выглядит "Скуадра Адзурра". Действительно, итальянцы гораздо лучше играют на больших турнирах, нежели родоначальники футбола. Но сейчас историю такова, что апеннинцы впервые с 1958 года не смогли пробиться на Чемпионат Мира, в отличие от англичан, которые уже начали и продолжают усиленную подготовку перед поездкой в Россию. Текущий год сборная Италии во главе со временно исполняющим обязанности Луиджи Ди Бьяджо продолжает переживать момент турбулентности. Несколько дней назад "Скуадра Адзурра" проиграла домашний спарринг сборной Аргентине. С одной стороны, проиграть аргентинцам не зазорно, тем более в контрольном матче, но с другой - качество самой игры по-прежнему оставляет желать лучшего. Англия в тот же день победила на выезде Нидерланды, испортив дебют в сборной Рональду Куману, но в целом поединок не понравился, ибо вышел чрезвычайно скучным, а посему оценить уровень игры британцев было очень сложно. Гарет Саутгейт продолжает нащупывать стартовый состав. Главнокомандующий "трех львов" остановился на схеме с тремя центральными защитниками и пока железобетонного места в старте нет ни у одного из оборонцев, как в общем-то и в большинства хавбеков. По большому счету, в сборной Англии есть только три футболиста, чье место в составе не вызывает сомнений – это Кайл Уокер, Джордан Хендерсон и Харри Кейн (если они здоровы), остальным же ничего не гарантировано. Без сомнений, в матче на "Уэмюли" стоит ожидать экспериментов, причем как у одних, так и у других.

Интересные факты противостояния Англии и Италии:

Ближайший матч станет первой домашней игрой англичан против итальянцев с марта 2002 года. Тогда в Лидсе "Скуадра Адзурра" выиграла со счетом 2:1, а нынешние наставники команд Гарет Саутгейт и Луиджи Ди Бьяджо вышли на поединок в стартовом составе.

Последний поединок между сборными Англии и Италии состоялся три года назад. Тогда в Турине команды разошлись миром: на гол Грациано Пелле британцы ответили точным выстрелом Андроса Таунсенда.

Две крайние встречи сборной "трех львов" на "Уэмбли" завершились нулевой ничьей. В последний раз Англия не забивала в трех домашних матчах в далеком 1981 году.

Ориентировочные составы на игру:

Англия: Батленд, Тарковски, Дайер, Магуайр, Уокер, Ливермор, Хендерсон, Янг, Алли, Лаллана, Варди

Италия: Доннарумма, Де Шильо, Бонуччи, Ругани, Спинаццола, Верратти, Пеллегрини, Жоржиньо, Кандрева, Инсинье, Белотти

Прогноз на матч Англия – Италия:

Всегда очень сложно выбирать фаворита в матчах примерно равных противников, да еще и в товарищеских. И тем не менее, учитывая последние результаты больше шансов на победу имеет сборная Англии, что и подтверждается букмекерскими котировками: на победу "трех львов" специалисты выставляют коэффициент 2.15. В то время как выигрыш Италии в среднем оценивается 3.75.

Богдан Архипенко

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