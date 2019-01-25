Друзья и семья Салы самостоятельно продолжат поиски футболиста

Поиски нападающего "Кардиффа" Эмилиано Салы в ближайшее время возобновятся.

Однако как сообщает Ole, поиск организуют семья и друзья футболиста, которые собираются нанять лодки и дайверов.

Напомним, что полиция ранее остановила поиск пропавшего самолета, на борту которого находился Сала.

Ранее за возобновление поисковых мероприятий высказались Месси, Агуэро, Игуаин и Отаменди.

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