Друзья советуют Почеттино отклонить предложение "Арсенала"
Экс-тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино входит в список кандидатов на замену Унаи Эмери в "Арсенале".
По сведениям The Telegraph, близкое окружение Почеттино советует ему отклонить предложение "канониров", так как в будущем ему может предоставиться шанс поработать в "Баварии", "Манчестер Юнайтед" или "Реале".
Друзья аргентинца боятся, что переход в "Арсенал" уничтожит его наследие в "Тоттенхэме" и в стане "канониров" трансферный бюджет будет еще хуже, чем у "шпор".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|14
|40
|2
|Манчестер Сити
|14
|29
|3
|Лестер Сити
|13
|29
|4
|Челси
|14
|26
|5
|Тоттенхэм
|14
|20
|6
|Вулверхэмптон
|13
|19
|7
|Шеффилд Юнайтед
|13
|18
|8
|Бернли
|14
|18
|9
|Арсенал Лондон
|13
|18
|10
|Кристал Пэлас
|14
|18
|11
|Манчестер Юнайтед
|13
|17
|12
|Борнмут
|14
|16
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|14
|16
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|14
|16
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|14
|15
|16
|Астон Вилла
|13
|14
|17
|Эвертон
|13
|14
|18
|Саутгемптон
|14
|12
|19
|Норвич Сити
|13
|10
|20
|Уотфорд
|14
|8