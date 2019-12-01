Друзья советуют Почеттино отклонить предложение "Арсенала"

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Друзья советуют Почеттино отклонить предложение "Арсенала"

Экс-тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино входит в список кандидатов на замену Унаи Эмери в "Арсенале".

По сведениям The Telegraph, близкое окружение Почеттино советует ему отклонить предложение "канониров", так как в будущем ему может предоставиться шанс поработать в "Баварии", "Манчестер Юнайтед" или "Реале".

Друзья аргентинца боятся, что переход в "Арсенал" уничтожит его наследие в "Тоттенхэме" и в стане "канониров" трансферный бюджет будет еще хуже, чем у "шпор".

Читайте также: Почеттино впервые прокомментировал увольнение из "Тоттенхэма". | http://soccernews.ru
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