Дуарте стал игроком "Милана"

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Дуарте стал игроком "Милана"

"Милан" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Фламенго" Леонардо Дуарте.

Сумма трансфера составила 11 миллионов евро. 23-летний бразилец заключил с итальянским клубом пятилетний контракт.

Дуарте - воспитанник "Фламенго". За основную команду он дебютировал в марте 2016 года, с тех пор сыграл 63 матча и забил 2 гола.

Рыночная стоимость новичка "россонери" оценивается в 4 миллиона евро.

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