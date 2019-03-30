Дубль Адриано принёс "Спартаку" гостевую победу над "Ахматом"

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Дубль Адриано принёс "Спартаку" гостевую победу над "Ахматом"

В рамках 21-го тура чемпионата России московский "Спартак" на выезде одолел "Ахмат" со счётом 3:1.

За "красно-белых" забивали бразилец Луис Адриано, в активе которого дубль, и Денис Глушаков. В составе грозненской команды отличился Беким Балай.

Также стоит отметить, что хозяева поля завершали матч вдесятером - на 63-й минуте был удалён Андрей Семёнов

"Ахмат" – "Спартак" - 1:3

Голы: Луис Адриано, 7 (пенальти) - 0:1, Балай, 9 - 1:1, Луис Адриано, 68 - 1:2, Глушаков, 90 - 1:3.

"Ахмат": Городов, Семёнов, Родолфо (Нижич, 72), Плиев, Уциев, Шимански, Иванов, Раванелли (Бериша, 77), Швец, Исмаэл, Балай (Мбенг, 82).

"Спартак": Селихов, Джикия, Рассказов, Боккетти, Комбаров (Аиртон, 64), Мельгарехо (Ломовицкий, 87), Ташаев (Мелкадзе, 60), Глушаков, Гулиев, Зе Луиш, Луис Адриано.

Удаление: Семёнов (63).

Благодаря этой победе "Спартак" поднялся на третье место в турнирной таблице первенства, а "Ахмат" остался на девятой строчке.

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