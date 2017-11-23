Дубль Адуриса принес "Атлетику" победу над "Гертой"

В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы "Атлетик" дома одержал волевую победу над "Гертой". Дублем у басков отметился Арис Адурис, забивший оба мяча с пенальти. Еще один гол на счету Иньяки Уильямса. У гостей отличились Мэтю Лекки и Дэви Зельке.

"Атлетик" Испания – "Герта" Германия - 3:2 (1:2)

Голы: Лекки, 26 - 0:1, Адурис, 35 (с пенальти) - 1:1, Зельке, 36 - 1:2, Адурис, 66 (с пенальти) - 2:2, Уильямс, 82 - 3:2

"Атлетик": Яго Эррерин, Эчейта, Баленсиага, Иньиго Лекуэ, Лапорт, Акече (Сусаета, 46), Микель Рико, Кордоба (Рауль Гарсия, 80), Сан Хосе (Итурраспе, 46), Иньяки Уильямс, Адурис.

"Герта": Крафт, Миттельштедт, Рекик, Лангкамп, Вайзер, Лустенбергер, Майер, Лазаро (Ибишевич, 80), Лекки (Эссвайн, 72), Платтенхардт, Зельке

Положение команд: Эстерсунд - 10, Атлетик - 8, Заря - 6, Герта - 4.

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