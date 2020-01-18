Дубль Агуэро не помог "Манчестер Сити" обыграть "Кристал Пэлас"

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Дубль Агуэро не помог "Манчестер Сити" обыграть "Кристал Пэлас"

"Манчестер Сити" в домашнем матче 23-го тура чемпионата Англии проиграл "Кристал Пэлас".

Отметим, что "горожане" проигрывали до 82-й минуты, но Серхио Агуэро дублем вывел команду вперед.

Однако уже в добавленное время Фернандинью отправил мяч в свои ворота.

"Манчестер Сити" - "Кристал Пэлас" - 2:2 (0:1)

Голы: Дженк, 39 - 0:1, Агуэро, 82 - 1:1, Агуэро, 87 - 2:1, Фернандинью, 90 (в свои ворота) - 2:2.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Жоау Канселу, Фернандинью, Стоунс, Менди, Де Брейне, Гюндоган, Сильва (Габриэл Жезус, 62), Стерлинг (Эрнандес, 89), Бернарду Силва (Махрез, 73), Агуэро.

"Кристал Пэлас": Гуаита, Келли, Кэйхилл, Томкинс, Ридевалд (Уорд, 88), Маккарти, Макартур, Куяте, Айю, Дженк (Уикхэм, 81), Заа.

Таким образом, "Сити" отстает от лидирующего "Ливерпуля" на 13 баллов.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

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