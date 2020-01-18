Дубль Агуэро не помог "Манчестер Сити" обыграть "Кристал Пэлас"
"Манчестер Сити" в домашнем матче 23-го тура чемпионата Англии проиграл "Кристал Пэлас".
Отметим, что "горожане" проигрывали до 82-й минуты, но Серхио Агуэро дублем вывел команду вперед.
Однако уже в добавленное время Фернандинью отправил мяч в свои ворота.
"Манчестер Сити" - "Кристал Пэлас" - 2:2 (0:1)
Голы: Дженк, 39 - 0:1, Агуэро, 82 - 1:1, Агуэро, 87 - 2:1, Фернандинью, 90 (в свои ворота) - 2:2.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Жоау Канселу, Фернандинью, Стоунс, Менди, Де Брейне, Гюндоган, Сильва (Габриэл Жезус, 62), Стерлинг (Эрнандес, 89), Бернарду Силва (Махрез, 73), Агуэро.
"Кристал Пэлас": Гуаита, Келли, Кэйхилл, Томкинс, Ридевалд (Уорд, 88), Маккарти, Макартур, Куяте, Айю, Дженк (Уикхэм, 81), Заа.
Таким образом, "Сити" отстает от лидирующего "Ливерпуля" на 13 баллов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|21
|61
|2
|Манчестер Сити
|23
|48
|3
|Лестер Сити
|22
|45
|4
|Челси
|22
|39
|5
|Манчестер Юнайтед
|22
|34
|6
|Вулверхэмптон
|23
|34
|7
|Шеффилд Юнайтед
|23
|33
|8
|Тоттенхэм
|23
|31
|9
|Кристал Пэлас
|23
|30
|10
|Арсенал Лондон
|23
|29
|11
|Эвертон
|23
|29
|12
|Саутгемптон
|23
|28
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|26
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|25
|15
|Бернли
|22
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|23
|17
|Уотфорд
|23
|23
|18
|Астон Вилла
|23
|22
|19
|Борнмут
|23
|20
|20
|Норвич Сити
|23
|17