Дубль Агуэро приносит "Манчестер Сити" победу над "Челси" в Суперкубке Англии

Теги челсиманчестер сити

Дубль Агуэро приносит "Манчестер Сити" победу над "Челси" в Суперкубке Англии

Новый футбольный сезон в Англии официально открывался матчем за Суперкубок страны. Первый трофей разыгрывали между собой действующий обладатель кубка лондонский "Челси" и абсолютный рекордсмен Премьер-лиги прошлого сезона "Манчестер Сити". Данное противостояние подавалось не иначе как первая битва Маурицио Сарри и Хосепа Гвардиолы. Что касается букмекеров, то они отдавали предпочтение "горожанам", однако без явного превосходства.

К сожалению, за первый трофей клубы боролись отнюдь не сильнейшими составами. После отдыха, связанного с окончанием чемпионата мира, ряд футболистов еще не набрали необходимую форму, поэтому на трибунах "Уэмбли" можно было увидеть одного из ведущих игроков "Сити" Де Брюйне. Также отсутствовали, но уже в рядах "аристократов" – Куртуа, Канте, Виллиан и Азар. Так что лучших из лучших в составах двух последних чемпионов Англии мы увидим уже по ходу сезона.

Первый тайм изобиловал борьбой и желанием игроков обеих команд порадовать публику красивыми атаками. Однако эффектность не часто переходила в эффективность. По большому счету голевых моментов было создано минимум. Лондонцы так и вовсе лишь раз серьезно побеспокоили Клаудио Браво.     

Счет был открыт на 13-й минуте. Фоден, как нож сквозь масло, прошел середину поля и выкатил мяч на Агуэро. Серхио не стал выдумывать велосипед на подступах к штрафной и сполна воспользовался возможностью пробить по воротам. Сфера влетела точно в левый угол – 0:1.

Аргентинский форвард "Манчестер Сити" и дальше оставался одной из центральных фигур матча. В одной из следующих атак Агуэро пытался удвоить результат еще одним ударом, но на этот раз Кабальеро вытащил мяч из угла. Еще в одном эпизоде мог выходить один на один Лерой Сане, но игрок "горожан" не смог остановить мяч.

"Челси" свои атаки подстраивал под Морату, но у того игра не шла. А единственный выпад, заслуживающий внимания, удался лондонцам после 30-й минуты. Хадсон-Одой воспользовался свободной зоной, промчался с левого фланга к штрафной и мощно пробил метров с 20-ти. Клаудио Браво не слишком уверенно, но все же отвел угрозу от собственных ворот.

   

В перерыве Маурицио Сарри не стал делать никаких перестановок. И, может быть, напрасно. Лондонцы и дальше уступали во многих компонентах сопернику и в итоге были наказаны за это. У "горожан" же на ведущих ролях по-прежнему действовал Агуэро. На 50-й минуте аргентинец упустил стопроцентную возможность сделать дубль. Рюдигер из центральной зоны выдал великолепный пас на Серхио, который оказался с глазу на глаз с Кабальеро и вполне мог успеть выкурить сигару. В итоге форвард "Сити" принял решение обыгрывать голкипера, после чего пробивал в цель с острого угла и мяч попал в ворота с внешней стороны.

Правда меньше чем через 10 минут Агуэро исправился. Стоунс перехватил мяч у собственной штрафной, отправил Бернарду Силву в поход на другую половину поля, а там португалец выдал разрезающий пас на выход Агуэро, который оказавшись на ударной позиции, пробил в ближний угол – 0:2.

Только после этого Сарри решился на решительные действия, укрепив Дринкуотером защитную линию и добавив Виллианом креатив в атаке. Игру "Челси" смог выровнять, и поддерживать хороший темп, а вот психологически команда, похоже, этот матч проиграла уже на 60-й минуте. Ничего ровным счетом не получалось у "аристократов" впереди.

А вот действующий чемпион мог забивать еще и не раз. Тот же Агуэро вполне мог делать хет-трик, но пробивая из убойной позиции не смог переиграть Кабальеро. А в концовке матча, когда сделавший дело Мавр ушел на заслуженный отдых, роль лидера взял на себя молодой Браим Диас. Сначала он вышел на ворота под углом, но не попал в створ. А спустя несколько минут испанец целил в нижний угол, но голкипер "Челси" вытащил этот мяч. Кстати, то, что лондонцы ушли от крупного поражения, заслуга именно их вратаря, который уже в добавленное время спас свою команду после попытки Жезуса протолкнуть мяч в сетку.

В целом же команда Хосепа Гвардиолы одержала заслуженную победу, которая не вызвала сомнений. Констатируем факт: "горожане" готовы к сезону лучше, чем "аристократы".       

"Челси" – "Манчестер Сити" – 0:2

Голы: Агуэро, 13 – 0:1. Агуэро, 58 – 0:2.  

"Челси": Кабальеро, Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луис, Алонсо, Фабрегас (Дринкуотер, 60), Жоржиньо, Баркли, Педро (Мозес, 79), Хадсон-Одой (Виллиан, 59), Мората (Абрахам, 69).

"Манчестер Сити": Браво, Уокер, Менди, Стоунс (Гомес, 90+4), Лапорт (Отаменди, 87), Фернандиньо, Бернарду Силва, Фоден (Диас, 76), Сане (Гюндоган, 46), Марез (Жезус, 68), Агуэро (Компани, 80).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

Не пропустите! "Челси" – "Манчестер Сити" – 0:2 (обзор)

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Жеребьевка плей-офф Лиги Европы: "Зенит" и "Уфа" узнали возможных соперников

Жеребьевка плей-офф Лиги Европы: "Зенит" и "Уфа" узнали возможных соперников

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов