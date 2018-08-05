Дубль Агуэро приносит "Манчестер Сити" победу над "Челси" в Суперкубке Англии

Новый футбольный сезон в Англии официально открывался матчем за Суперкубок страны. Первый трофей разыгрывали между собой действующий обладатель кубка лондонский "Челси" и абсолютный рекордсмен Премьер-лиги прошлого сезона "Манчестер Сити". Данное противостояние подавалось не иначе как первая битва Маурицио Сарри и Хосепа Гвардиолы. Что касается букмекеров, то они отдавали предпочтение "горожанам", однако без явного превосходства.

К сожалению, за первый трофей клубы боролись отнюдь не сильнейшими составами. После отдыха, связанного с окончанием чемпионата мира, ряд футболистов еще не набрали необходимую форму, поэтому на трибунах "Уэмбли" можно было увидеть одного из ведущих игроков "Сити" Де Брюйне. Также отсутствовали, но уже в рядах "аристократов" – Куртуа, Канте, Виллиан и Азар. Так что лучших из лучших в составах двух последних чемпионов Англии мы увидим уже по ходу сезона.

Первый тайм изобиловал борьбой и желанием игроков обеих команд порадовать публику красивыми атаками. Однако эффектность не часто переходила в эффективность. По большому счету голевых моментов было создано минимум. Лондонцы так и вовсе лишь раз серьезно побеспокоили Клаудио Браво.

Счет был открыт на 13-й минуте. Фоден, как нож сквозь масло, прошел середину поля и выкатил мяч на Агуэро. Серхио не стал выдумывать велосипед на подступах к штрафной и сполна воспользовался возможностью пробить по воротам. Сфера влетела точно в левый угол – 0:1.

Аргентинский форвард "Манчестер Сити" и дальше оставался одной из центральных фигур матча. В одной из следующих атак Агуэро пытался удвоить результат еще одним ударом, но на этот раз Кабальеро вытащил мяч из угла. Еще в одном эпизоде мог выходить один на один Лерой Сане, но игрок "горожан" не смог остановить мяч.

"Челси" свои атаки подстраивал под Морату, но у того игра не шла. А единственный выпад, заслуживающий внимания, удался лондонцам после 30-й минуты. Хадсон-Одой воспользовался свободной зоной, промчался с левого фланга к штрафной и мощно пробил метров с 20-ти. Клаудио Браво не слишком уверенно, но все же отвел угрозу от собственных ворот.

В перерыве Маурицио Сарри не стал делать никаких перестановок. И, может быть, напрасно. Лондонцы и дальше уступали во многих компонентах сопернику и в итоге были наказаны за это. У "горожан" же на ведущих ролях по-прежнему действовал Агуэро. На 50-й минуте аргентинец упустил стопроцентную возможность сделать дубль. Рюдигер из центральной зоны выдал великолепный пас на Серхио, который оказался с глазу на глаз с Кабальеро и вполне мог успеть выкурить сигару. В итоге форвард "Сити" принял решение обыгрывать голкипера, после чего пробивал в цель с острого угла и мяч попал в ворота с внешней стороны.

Правда меньше чем через 10 минут Агуэро исправился. Стоунс перехватил мяч у собственной штрафной, отправил Бернарду Силву в поход на другую половину поля, а там португалец выдал разрезающий пас на выход Агуэро, который оказавшись на ударной позиции, пробил в ближний угол – 0:2.

Только после этого Сарри решился на решительные действия, укрепив Дринкуотером защитную линию и добавив Виллианом креатив в атаке. Игру "Челси" смог выровнять, и поддерживать хороший темп, а вот психологически команда, похоже, этот матч проиграла уже на 60-й минуте. Ничего ровным счетом не получалось у "аристократов" впереди.

А вот действующий чемпион мог забивать еще и не раз. Тот же Агуэро вполне мог делать хет-трик, но пробивая из убойной позиции не смог переиграть Кабальеро. А в концовке матча, когда сделавший дело Мавр ушел на заслуженный отдых, роль лидера взял на себя молодой Браим Диас. Сначала он вышел на ворота под углом, но не попал в створ. А спустя несколько минут испанец целил в нижний угол, но голкипер "Челси" вытащил этот мяч. Кстати, то, что лондонцы ушли от крупного поражения, заслуга именно их вратаря, который уже в добавленное время спас свою команду после попытки Жезуса протолкнуть мяч в сетку.

В целом же команда Хосепа Гвардиолы одержала заслуженную победу, которая не вызвала сомнений. Констатируем факт: "горожане" готовы к сезону лучше, чем "аристократы".

"Челси" – "Манчестер Сити" – 0:2

Голы: Агуэро, 13 – 0:1. Агуэро, 58 – 0:2.

"Челси": Кабальеро, Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луис, Алонсо, Фабрегас (Дринкуотер, 60), Жоржиньо, Баркли, Педро (Мозес, 79), Хадсон-Одой (Виллиан, 59), Мората (Абрахам, 69).

"Манчестер Сити": Браво, Уокер, Менди, Стоунс (Гомес, 90+4), Лапорт (Отаменди, 87), Фернандиньо, Бернарду Силва, Фоден (Диас, 76), Сане (Гюндоган, 46), Марез (Жезус, 68), Агуэро (Компани, 80).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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