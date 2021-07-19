Дубль Ахметова принес ЦСКА победу над "Нижним Новгородом"
Фото: инстаграм Ильзата Ахметова/Автор неизвестен
Московский ЦСКА в товарищеском матче обыграл "Нижний Новгород" со счетом 2:1.
Победу "армейцам" принес дубль Ильзата Ахметова. В составе нижегородцев отличился Александр Сапета.
ЦСКА Москва – "Нижний Новгород" Нижний Новгород – 2:1 (1:0)
Голы: Ахметов, 28 - 1:0, Сапета, 67 (с пенальти) - 1:1, Ахметов, 86.
ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Васин, Щенников, Фернандес, Обляков, Марадишвили, Бохинен, Ахметов, Чалов, Заболотный.
"Нижний Новгород": Анисимов, Козлов, Могилевец, Масоэро, Горбунов, Каккоев, Пенчиков, Шарипов, Ткачук, Калинский, Берковский.
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