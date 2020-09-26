Дубль Аиртона принёс "Спартаку" гостевую победу над "Тамбовом"
В рамках 9-го тура РПЛ московский "Спартак" на выезде одолел "Тамбов".
"Красно-белые" выиграли со счётом 2:0 благодаря дублю бразильского защитника Аиртона.
"Тамбов" – "Спартак" - 0:2
Голы: 0:1 - 75 Аиртон, 0:2 - 84 Аиртон.
"Тамбов": Чагров, Каплиенко, Шляков, Таказов (Чичерин, 86), Тетрашвили, Чуперка, Килин, Балашов (Карасев, 46), Грицаенко, Обухов (Онугха, 81), Панченко (Костюков, 80).
"Спартак": Максименко, Джикия, Кутепов (Гапонов, 53), Жиго, Аиртон, Зобнин, Умяров (Ещенко, 46), Крал, Бакаев (Соболев, 74), Кокорин (Понсе, 52), Ларссон (Урунов, 86).
Набрав три очка, "Спартак" вышел на чистое первое место в турнирной таблице, а "Тамбов" остался на 13-й строчке.
Не пропустите: Кокорин нарушил медицинский регламент РПЛ перед матчем с "Тамбовом". | http://soccernews.ru
главное
-
Кокорин нарушил медицинский регламент РПЛ перед матчем с "Тамбовом"
-
"Барселона" отказалась подписывать Кавани и Джеко
-
Сборная России может отправиться в Сочи для подготовки к ноябрьским матчам
-
Черевченко определил три трансферные цели для "Химок"
-
Первый экзамен для Пирло, дебют Кумана в Ла Лиге и ремейк Суперкубка Англии: что посмотреть в грядущем уик-энде?
Лента новостей
-
"Реал" теряет Марсело
-
Федун назвал причину победы "Спартака" над "Тамбовом"
-
"Манчестер Юнайтед" получил право на пенальти после финального свистка
-
Куман отказался брать на себя ответственность за уход Суареса из "Барселоны"
-
Тедеско прокомментировал победу "Спартака" над "Тамбовом"
-
"Манчестер Юнайтед" выиграл у "Брайтона" благодаря голу с пенальти на 100-й минуте
-
Киевское "Динамо" разгромило "Минай". После назначения Луческу команда выиграла 7 из 8 матчей
-
"Алавес" и "Хетафе" расписали безголевую ничью
-
Дубль Аиртона принёс "Спартаку" гостевую победу над "Тамбовом"
-
Вратарь "Ювентуса" заразился коронавирусом
-
Чеснаускис рассказал, как Овчинников расслаблялся после матчей
-
Суарес обратился к болельщикам "Атлетико"
-
Менди объяснил, почему его переход в "Челси" является историческим
-
"Барселона" сохраняет интерес к Депаю
-
"Милан" определился с размером предложения по Хеуге
-
Моуринью рассказал о конкуренции в "Тоттенхэме"
-
1
Кокорин нарушил медицинский регламент РПЛ перед матчем с "Тамбовом"
-
1
"Барселона" отказалась подписывать Кавани и Джеко
-
"Лион" может усилиться полузащитником "Милана"
-
Четыре клуба АПЛ поспорят за нападающего "Ливерпуля"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22