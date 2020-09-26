Дубль Аиртона принёс "Спартаку" гостевую победу над "Тамбовом"

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Дубль Аиртона принёс "Спартаку" гостевую победу над "Тамбовом"

В рамках 9-го тура РПЛ московский "Спартак" на выезде одолел "Тамбов".

"Красно-белые" выиграли со счётом 2:0 благодаря дублю бразильского защитника Аиртона.

"Тамбов" – "Спартак" - 0:2

Голы: 0:1 - 75 Аиртон, 0:2 - 84 Аиртон.

"Тамбов": Чагров, Каплиенко, Шляков, Таказов (Чичерин, 86), Тетрашвили, Чуперка, Килин, Балашов (Карасев, 46), Грицаенко, Обухов (Онугха, 81), Панченко (Костюков, 80).

"Спартак": Максименко, Джикия, Кутепов (Гапонов, 53), Жиго, Аиртон, Зобнин, Умяров (Ещенко, 46), Крал, Бакаев (Соболев, 74), Кокорин (Понсе, 52), Ларссон (Урунов, 86).

Набрав три очка, "Спартак" вышел на чистое первое место в турнирной таблице, а "Тамбов" остался на 13-й строчке.

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