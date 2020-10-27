Дубль Аларио помог "Байеру" обыграть "Аугбург"

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Дубль Аларио помог "Байеру" обыграть "Аугбург""Байер" обыграл "Аугсбург" в матче 5-го тура чемпионата Германии.

В составе хозяев голами отметились аргентинец Лукас Аларио.

"Байер" - "Аугсбург" - 3:1

Голы: Аларио, 16 (пенальти) - 1:0, Калиджури, 51 - 1:1, Аларио, 74 - 2:1, Диаби, 90+4 - 3:1

"Байер" поднялся на 4-е место в турнирной таблице Бундеслиги. "Фуггеры" опустились на 10-ю строчку.

А еще: "Рома", "Байер" и "Бенфика" победили в Лиге Европы, "Наполи" проиграл
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