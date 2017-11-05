Дубль Алькасера приносит "Барселоне" победу над "Севильей"

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Дубль Алькасера приносит "Барселоне" победу над "Севильей"

Центральный матч 11 тура испанской Примеры состоялся на Камп Ноу – "Барселона" принимала "Севилью". Каталонцы выиграли 17 последних домашних встреч в рамках чемпионата, и все уже порядком заждались их осечки. Однако статус фаворита не давал болельщикам хозяев повода для беспокойства, да и статистика противостояний с севильцами была также в их пользу. В привычном сочетании игроков вышли на поле "сине-гранатовые" за исключением левого фланга атаки, где с первых минут появился Пако Алькасер.

Невероятно мощно начала матч "Барселона", завершая практически каждую атаку опасным ударом. На первых минутах Сория  потащин неплохой удар Месси с левой в дальний угол, затем Лео ассистировал Бускетсу, который с нескольких метров попал в защитника. Вскоре Суарес выскочил один на один с голкипером гостей, пытался уругваец перебросить Сория, но последний справился. Также первые десять минут уместили в себя дальние выстрелы Ракитича и Месси, они оказались неточными.

Затем игра успокоилась, "Севилья" пришла в себя и даже ответила своей опасной контратакой, но удар Муриэля справа из штрафной пришелся мимо ворот. Каталонцы ответили через несколько минут дальним ударом Иньесты, после которого мяч пролетел в считанных сантиметрах от крестовины. В середине тайма Алькасер оправдал свой выход в старте: Месси исполнил дальний заброс к правому краю чужой штрафной, защитник гостей подправил эту передачу прямо на Пако, который переиграл Сория – 1:0.

Барселона не сбавляла оборотов, создавая момент за моментов и лишь изредка позволяя "Севилье" бегать в контратаку. Однако концовку тайма команды доигрывали в спокойном темпе и ушли на перерыв, в принципе, с в какой-то мере удобным для обеих дружин счетом.

В начале второго тайма "Севилья" огрызнулась неплохой контратакой, по итогам которой Муриэль, получив пас пяткой на дуге штрафной, пробивал по воротам Тер Штегена - немного неточно. Затем каталонцы привычно забрали мяч под свой контроль, пытаясь увеличить свое преимущество. Правда, гости не забывали о счете, и на исходе получаса игры довольно неожиданно забили ответный гол: после подачи с углового Писарро головой вколотил мяч в сетку – 1:1. Тут же Пике взял на себя инициативу в атаке и решился на дальний удар метров с 25-ти – перекладина спасла "Севилью".

"Барселона" спокойно пыталась взломать оборону соперника и на 65-й минуте добилась своего: Ракитич справа выполнил подачу в штрафную на Алькасера, который, опередив защитника, переправил мяч в сетку – 2:1. У севильцев совсем не ладилось в атаке, вроде и каталонцы временами уменьшали свой прессинг, но атакующие действия гостей "Камп Ноу" оставляли желать лучшего. Спокойно "Барселона" довелА мяч до победы, не дав ничего создать у своих ворот даже в концовке матча.

"Барселона" – "Севилья" – 2:1

Голы: Алькасер, 23 – 1:0, Писарро, 59 – 1:1, Алькасер, 65 – 2:1

"Барселона": Тер Штеген, Пике, Альба, Семеду, Умтити, Ракитич (Маскерано, 90), Бускетс, Иньеста (Паулиньо, 60), Алькасер (Деулофеу, 66), Месси, Луис Суарес.

"Севилья": Сория, Кьер, Эскудеро, Коршья, Лангле, Писарро, Нзонзи, Навас, Банега, Сарабия (Нолито, 62), Муриэль (Бен-Йеддер, 77).

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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