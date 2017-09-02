Дубль Андрея Ярмоленко приносит Украине уверенную победу над Турцией

Центральный поединок тура в группе "І" между сборными Украины и Турции начался сразу после финального свистка матча в Тампере. А там команда Финляндии преподнесла настоящий сюрприз, переиграв Исландию со счетом 1:0. Соответственно, противостояние соперников в Харькове приобретало еще большее значение, ведь победитель мог, как минимум, выходить на второе место в группе.

Накануне встречи новоиспеченный наставник турецкой сборной Мирчи Луческу дал понять, что его команда знает, как играть против "желто-синих" и готова бороться за три очка. Однако ничего подобного со стороны гостей в первом тайме мы не увидели. "Звезды Луны" много ошибались в обороне, а игру впереди, откровенно говоря, провалили. В общем, подопечные Мирчи Луческу не смогли поставить перед хозяевами неразрешимых задач.

А вот украинская команда приятно удивила. И хотя преимуществу в два мяча к перерыву команда Андрея Шевченко во многом была обязана бригаде арбитров, эти два взятия ворот "желто-синие" заслужили.

Хозяева могли открывать счет уже в дебюте матча. После подачи с углового Степаненко ударом головы расстреливал ворота Бабаджана с линии вратарской, но мяч в каких-то сантиметрах просвистел над перекладиной. Впрочем, украинцам все-таки удалось забить достаточно быстрый гол. На 18-й минуте они провели размашистую атаку с привлечением Коноплянки, который пасом-прострелом слева нашел на 11-метровой отметке Коваленко, а у того не получился удар, но получился точный пас на Ярмоленко и Андрей в ближнем бою переиграл голкипера турков. Повтор показал, что в момент толи удара, толи удара Коваленко, Ярмоленко находился в офсайде, но линейный арбитр нарушение правил не заметил, и взятие ворот было засчитано.

Уже традиционно после забитого мяча сборная Украины перешла на контроль мяча, однако гости этому не возражали. В результате хозяева снова активизировались в атаке ближе к перерыву, создав ряд голевых моментов. Так на 41-й минуте "желто-синие" блестяще вывались на ворота Бабаджана 2 в 1. Но вот в концовке контратаки исполнительское мастерство подвело Руслана Ротаня, который чуть неточно адресовал мяч на свободного Ярмоленко.

Впрочем, уже через минуту Андрей снова был в центре внимания. Коноплянка в своем фирменном стиле протащил мяч слева по бровке, дошел до лицевой линии и резко прострелил на линию вратарской. А там, в гордом одиночестве, оказался Ярмоленко. Двумя обманными движениями Андрей посадил на пятую точку защитников команды гостей и вратаря, а третьим касанием мяча отправил круглого в сетку – 2:0. И вновь повтор эпизода бросил тень на работу бригады арбитров. В момент передачи Коноплянки от лицевой линии, создалось впечатление, что мяч успел покинуть поле полностью. Но взятие ворот снова было засчитано.

Могла Украина до перерыва и вовсе оформить разгром, но пас Ярмоленко под удар Ротаню в штрафной гостей сумел прервать в отчаянном прыжке Бабаджан.

То, что результат первого тайма не случаен для сборной Турции, показали события второй половины матча. Команда Мирчи Луческу не смогла должным образом изменить свою игру после перерыва, в результате чего моментов у ворот Пятова по-прежнему не возникало. Плюс надежно и уверенно в обороне действовала украинская сборная, которой торопиться забивать, не было никакой надобности.

Тем не менее, в ходе тайма были эпизоды, когда счет просто обязан был поменяться на 3:0. Так после одной из подач с углового Беседин пробивал головой а-ля Степаненко: результат тот же. Еще чуть позже Коноплянка зряче пробивал по воротам из-за штрафной – Бабаджан с большим трудом достал этот мяч. А точку в матче мог поставить все тот же Ярмоленко, но голкипер турецкой сборной не дал состояться разгрому, отбив мощнейший выстрел Андрея.

Украина уверенно побеждает и делает серьезный шаг в сторону Мундиаля. Впрочем, главные матчи в этой группе еще впереди.

Украина – Турция – 2:0

Голы: Ярмоленко, 18 – 1:0. Ярмоленко, 42 – 2:0.

Украина: Пятов, Матвиенко, Хачериди, Кривцов, Бутко, Степаненко, Коваленко, Ротань (Малиновский, 79), Коноплянка (Зинченко, 90), Ярмоленко, Кравец (Беседин, 70).

Турция: Бабаджан, Азиз (Сеюнджю, 73), Топал, Озбайраклы, Кейбаши, Белезоглу, Джигерджи, Туфан (Озьякуп, 60), Ундер, Чалханоглу (Туран, 68), Тосун.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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