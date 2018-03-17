Дубль Антона принес "Анжи" победу над "Тосно"

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Дубль Антона принес "Анжи" победу над "Тосно"

В рамках 23-го тура РФПЛ "Анжи" одолел "Тосно".

"Анжи" – "Тосно" 2:0

Голы: Антон, 17 - 1:0, Антон, 43 - 2:0

"Анжи": Будаков, Тетрашвили, Полуяхтов, Брызгалов, Самарджич, Антон, Хамдамов (Бакаев, 71), Данченко, Хубулов (Прудников, 86), Лескано (Калмыков, 76), Будковский.

"Тосно": Юрченко, Маргасов (Нуну Роша, 73), Чернов, Буйволов, Дугалич, Полетанович, Труйич (Макаров, 46), Жигулев, Галиулин, Погребняк (Мелкадзе, 53), Рикардиньо.

Предупреждение: Макаров (48). | http://soccernews.ru

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