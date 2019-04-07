Дубль Аспаса принёс "Сельте" волевую победу над "Реал Сосьедадом", "Уэска" отобрала очки у "Леванте"

В рамках 31-го тура испанской Примеры состоялись ещё два матча.

"Сельта" на своём поле обыграла "Реал Сосьедад" со счётом 3:1. Дубль в свой актив записал Яго Аспас. Благодаря этой победе галисийцы покинули зону вылета.

В другом поединке "Леванте" дома довольствовался лишь ничьей с "Уэской". "Лягушки" дважды выходили вперёд, но главный аутсайдер первенства оба раза сумел отыграться.

"Сельта" – "Реал Сосьедад" - 3:1

Голы: Виллиан Жозе, 32 (пенальти) - 0:1, Аспас, 51 (пенальти) - 1:1, Аспас, 70 - 2:1, Макси Гомес, 90 - 3:1.

"Сельта": Бланко, Оласа, Мальо, Араухо, Кабраль, Лоботка, Йокушлу, Хосабед (Будебуз, 65), Буфаль (Юльсагер, 81), Аспас (Бельтран, 90), Макси Гомес.

"Реал Сосьедад": Рульи, Тео, Сальдуа, Навас, Элустондо, Субельдия, Пардо (Сангальи, 55), Мерино (Баутиста, 81), Ойарсабаль, Сандро Рамирес (Хуанми, 61), Виллиан Жозе.

Удаление: Виллиан Жозе (58).



"Леванте" – "Уэска" - 2:2

Голы: Марти, 19 - 1:0, Гальего, 63 - 1:1, Моралес, 65 (пенальти) - 2:1, Авила, 69 - 2:2.

"Леванте": Фернандес, Постиго (Родригес, 14), Коке, Робер, Луна, Барди, Кампанья, Моралес, Рочина (Майораль, 79), Саймон (Джейсон, 68), Марти.

"Уэска": Сантамария, Пулидо, Диегес, Мантовани, Ривера, Галан, Эррера (Аньор, 58), Гомес, Авила (Мелеро, 88), Эрнандес (Феррейро, 46), Гальего.

Не пропустите: "Севилья" одержала победу над "Вальядолидом" в Примере (видео голов). | http://soccernews.ru