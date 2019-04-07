Дубль Аспаса принёс "Сельте" волевую победу над "Реал Сосьедадом", "Уэска" отобрала очки у "Леванте"
В рамках 31-го тура испанской Примеры состоялись ещё два матча.
"Сельта" на своём поле обыграла "Реал Сосьедад" со счётом 3:1. Дубль в свой актив записал Яго Аспас. Благодаря этой победе галисийцы покинули зону вылета.
В другом поединке "Леванте" дома довольствовался лишь ничьей с "Уэской". "Лягушки" дважды выходили вперёд, но главный аутсайдер первенства оба раза сумел отыграться.
"Сельта" – "Реал Сосьедад" - 3:1
Голы: Виллиан Жозе, 32 (пенальти) - 0:1, Аспас, 51 (пенальти) - 1:1, Аспас, 70 - 2:1, Макси Гомес, 90 - 3:1.
"Сельта": Бланко, Оласа, Мальо, Араухо, Кабраль, Лоботка, Йокушлу, Хосабед (Будебуз, 65), Буфаль (Юльсагер, 81), Аспас (Бельтран, 90), Макси Гомес.
"Реал Сосьедад": Рульи, Тео, Сальдуа, Навас, Элустондо, Субельдия, Пардо (Сангальи, 55), Мерино (Баутиста, 81), Ойарсабаль, Сандро Рамирес (Хуанми, 61), Виллиан Жозе.
Удаление: Виллиан Жозе (58).
"Леванте" – "Уэска" - 2:2
Голы: Марти, 19 - 1:0, Гальего, 63 - 1:1, Моралес, 65 (пенальти) - 2:1, Авила, 69 - 2:2.
"Леванте": Фернандес, Постиго (Родригес, 14), Коке, Робер, Луна, Барди, Кампанья, Моралес, Рочина (Майораль, 79), Саймон (Джейсон, 68), Марти.
"Уэска": Сантамария, Пулидо, Диегес, Мантовани, Ривера, Галан, Эррера (Аньор, 58), Гомес, Авила (Мелеро, 88), Эрнандес (Феррейро, 46), Гальего.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|31
|73
|2
|Атлетико Мадрид
|31
|62
|3
|Реал Мадрид
|31
|60
|4
|Хетафе
|31
|50
|5
|Севилья
|31
|49
|6
|Валенсия
|31
|46
|7
|Алавес
|31
|45
|8
|Атлетик Бильбао
|31
|43
|9
|Реал Сосьедад
|31
|40
|10
|Бетис
|30
|40
|11
|Леганес
|31
|40
|12
|Эйбар
|31
|39
|13
|Эспаньол
|31
|38
|14
|Жирона
|31
|34
|15
|Леванте
|31
|33
|16
|Сельта Виго
|31
|32
|17
|Реал Вальядолид
|31
|30
|18
|Вильярреал
|30
|30
|19
|Райо Вальекано
|31
|27
|20
|Уэска
|31
|24