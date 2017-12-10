Дубль Ауара принес "Лиону" победу над "Амьеном"

В матче 17-го тура чемпионата Франции "Лион" в гостях одержал волевую победу над "Амьеном". Счет в начале поединка открыл Серж Гакпе, но в концовке встречи дублем отметился Уссем Ауар. Эта победа позволила лионцам выйти на второе место в Лиге 1. "Амьен" остался на 10-й позиции.

"Амьен" – "Лион" - 1:2 (1:0)

Голы: Гакпе, 9 - 1:0, Ауар, 79 - 1:1, Ауар, 90 - 1:2

"Амьен": Гюртнер, Гуано, Дибасси, Эль-Хаджам, Авелар, Манзала, Зунгу, Гакпе (Бурго, 69), Монкондюи, Какута, Конате (Траоре, 80).

"Лион": Антони Лопеш, Марсело, Марсал, Тете, Морель, Корне (Жеббель, 65), Ауар, Фекир, Тузар, Депай (Ндомбеле, 66), Диас.

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