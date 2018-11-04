Дубль Азара помог гладбахской "Боруссии" разгромить "Фортуну"
"Боруссия" (М) дома крупно обыграла "Фортуну". Нападающий Торган Азар оформил дубль и повел команду вперед.
"Боруссия" М - "Фортуна" - 3:0.
Голы: Азар, 48 (с пенальти) - 1:0, Хофманн, 67 - 2:0, Азар, 82 - 3:0.
"Боруссия": Зоммер, Вендт, Гинтер, Ланг, Эльведи (Янчке, 46), Штробль, Хофманн (Штиндль, 85), Нойхаус, Раффаэл (Джонсон, 64), Азар, Плеа.
"Фортуна": Ренсинг, Гиссельманн, Каан Айхан, Циммер, Бормут, Моралес, Усами (Ловрен, 78), Циммерманн, Хеннингс, Дукш (Кенан Караман, 66), Лукебакио.
"Боруссия" с 20-ю очками занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, "Фортуна" - 18-е.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|10
|24
|2
|Боруссия Менхенгладбах
|10
|20
|3
|Бавария Мюнхен
|10
|20
|4
|РБ Лейпциг
|10
|19
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|10
|17
|6
|Вердер Бремен
|10
|17
|7
|Хоффенхайм
|10
|16
|8
|Герта
|10
|16
|9
|Аугсбург
|10
|13
|10
|Фрайбург
|10
|13
|11
|Вольфсбург
|10
|12
|12
|Майнц 05
|10
|12
|13
|Байер Леверкузен
|10
|11
|14
|Шальке
|10
|10
|15
|ФК Нюрнберг
|10
|10
|16
|Ганновер 96
|10
|6
|17
|Фортуна Дюссельдорф
|10
|5
|18
|Штутгарт
|10
|5