Дубль Азара помог гладбахской "Боруссии" разгромить "Фортуну"

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Дубль Азара помог гладбахской "Боруссии" разгромить "Фортуну""Боруссия" (М) дома крупно обыграла "Фортуну". Нападающий Торган Азар оформил дубль и повел команду вперед.

"Боруссия" М - "Фортуна" - 3:0.

Голы: Азар, 48 (с пенальти) - 1:0, Хофманн, 67 - 2:0, Азар, 82 - 3:0.

"Боруссия": Зоммер, Вендт, Гинтер, Ланг, Эльведи (Янчке, 46), Штробль, Хофманн (Штиндль, 85), Нойхаус, Раффаэл (Джонсон, 64), Азар, Плеа.

"Фортуна": Ренсинг, Гиссельманн, Каан Айхан, Циммер, Бормут, Моралес, Усами (Ловрен, 78), Циммерманн, Хеннингс, Дукш (Кенан Караман, 66), Лукебакио.

"Боруссия" с 20-ю очками занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, "Фортуна" - 18-е.

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