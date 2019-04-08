Дубль Азара принес "Челси" победу над "Вест Хэмом"
В рамках 33-го тура АПЛ "Челси" одержал победу над "Вест Хэмом".
Дублем в матче отметился Эден Азар. Благодаря победе "Челси" сместил "Тоттенхэм" с 3-го места, однако у "шпор" есть игра в запасе.
"Челси" - "Вест Хэм" 2:0
Голы: Азар, 24 - 1:0, Азар, 90 - 2:0
"Челси": Аррисабалага, Давид Луиз, Аспиликуэта, Эмерсон, Рюдигер, Жоржиньо, Лофтус-Чик (Баркли, 70), Азар, Канте, Хадсон-Одои (Педро, 85), Игуаин (Жиру, 76).
"Вест Хэм": Фабианьски, Бальбуэна, Фредерикс, Огбонна, Райс, Лансини, Нобл (Обианг, 70), Арнаутович, Фелипе Андерсон, Крессуэлл, Эрнандес (Снодграсс, 46).
Предупреждения: Огбонна (11), Аспиликуэта (82), Аррисабалага (84).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|2
|Манчестер Сити
|32
|80
|3
|Челси
|33
|66
|4
|Тоттенхэм
|32
|64
|5
|Арсенал Лондон
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Лестер Сити
|33
|47
|8
|Вулверхэмптон
|32
|47
|9
|Эвертон
|33
|46
|10
|Уотфорд
|32
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|33
|42
|12
|Кристал Пэлас
|33
|39
|13
|Борнмут
|33
|38
|14
|Бернли
|33
|36
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|35
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|33
|17
|Саутгемптон
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|33
|14