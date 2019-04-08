Дубль Азара принес "Челси" победу над "Вест Хэмом"

В рамках 33-го тура АПЛ "Челси" одержал победу над "Вест Хэмом".

Дублем в матче отметился Эден Азар. Благодаря победе "Челси" сместил "Тоттенхэм" с 3-го места, однако у "шпор" есть игра в запасе.

"Челси" - "Вест Хэм" 2:0

Голы: Азар, 24 - 1:0, Азар, 90 - 2:0

"Челси": Аррисабалага, Давид Луиз, Аспиликуэта, Эмерсон, Рюдигер, Жоржиньо, Лофтус-Чик (Баркли, 70), Азар, Канте, Хадсон-Одои (Педро, 85), Игуаин (Жиру, 76).

"Вест Хэм": Фабианьски, Бальбуэна, Фредерикс, Огбонна, Райс, Лансини, Нобл (Обианг, 70), Арнаутович, Фелипе Андерсон, Крессуэлл, Эрнандес (Снодграсс, 46).

Предупреждения: Огбонна (11), Аспиликуэта (82), Аррисабалага (84).

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