Дубль Азмуна принёс "Рубину" победу над "Ахматом"

Теги рубинахмат

Дубль Азмуна принёс "Рубину" победу над "Ахматом"

В рамках 25-го тура чемпионата России казанский "Рубин" на своём поле взял верх над грозненским "Ахматом".

"Рубин" – "Ахмат" - 3:2

Голы: Митришев, 1 - 0:1, Попов, 49 - 1:1, Азмун, 63 - 2:1, Азмун, 70 - 3:1, Митришев, 86 - 3:2.

"Рубин": Джанаев, Кудряшов (Устинов, 84), Сорокин, Гранат, Кузьмин, Могилевец (Карадениз, 68), Нобоа, Попов, Коновалов, Навас, Азмун (Шекари, 78).

"Ахмат": Городов, Родолфо, Анхель, Семенов, Уциев, Иванов (Балай, 72), Швец, Митришев, Исмаэл (Бериша, 81), Мохаммади, Мбенг (Роши, 66). 

Не пропустите: "СКА-Хабаровск" в меньшинстве уступил "Амкару". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Остановить чемпиона: "Спартак" едет к "Анжи" за тремя очками

Остановить чемпиона: "Спартак" едет к "Анжи" за тремя очками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 23 49
2 Спартак Москва 24 47
3 ЦСКА Москва 23 44
4 Краснодар 25 44
5 Зенит Санкт-Петербург 24 42
6 Арсенал Тула 25 35
7 Уфа 25 34
8 Рубин 25 31
9 Урал 24 29
10 Амкар 24 28
11 Ахмат 24 27
12 Динамо Москва 23 27
13 Ростов 24 27
14 Анжи 24 24
15 Тосно 24 23
16 СКА Хабаровск 25 13
Полная таблица

топ-5 тегов