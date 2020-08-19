Дубль Азмуна принес "Зениту" победу над ЦСКА

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Дубль Азмуна принес "Зениту" победу над ЦСКА

В рамках 3-го тура РПЛ "Зенит" одержал победу над ЦСКА.

Действующий чемпион имеет в активе 9 очков и возглавляет турнирную таблицу РПЛ. ЦСКА с с 6 очками идет пятым.

"Зенит" - ЦСКА 2:1

Голы: Азмун, 19 - 1:0, Влашич, 26 - 1:1, Азмун, 69 - 2:1

"Зенит": Кержаков, Караваев, Ловрен, Дуглас Сантос, Жирков, Оздоев, Барриос, Малком, Дзюба, Азмун (Ерохин, 89), Дриусси.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Набабкин (Васин, 46), Дивеев, Фернандес, Влашич (Сигурдссон, 81), Марадишвили (Бийол, 57), Кучаев (Шкурин, 81), Обляков, Магнуссон, Гайч (Тикнизян, 57).

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