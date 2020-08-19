Дубль Азмуна принес "Зениту" победу над ЦСКА
В рамках 3-го тура РПЛ "Зенит" одержал победу над ЦСКА.
Действующий чемпион имеет в активе 9 очков и возглавляет турнирную таблицу РПЛ. ЦСКА с с 6 очками идет пятым.
"Зенит" - ЦСКА 2:1
Голы: Азмун, 19 - 1:0, Влашич, 26 - 1:1, Азмун, 69 - 2:1
"Зенит": Кержаков, Караваев, Ловрен, Дуглас Сантос, Жирков, Оздоев, Барриос, Малком, Дзюба, Азмун (Ерохин, 89), Дриусси.
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Набабкин (Васин, 46), Дивеев, Фернандес, Влашич (Сигурдссон, 81), Марадишвили (Бийол, 57), Кучаев (Шкурин, 81), Обляков, Магнуссон, Гайч (Тикнизян, 57).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22