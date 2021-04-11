Дубль Азмуна принес "Зениту" волевую победу над "Сочи"

Фото: Твиттер @zenit_spb

Завершился очередной матч в рамках 25 тура РПЛ. "Сочи" на своем поле принимал "Зенит" и уступил со счетом 1:2. Первый тайм прошел без голов и острых моментов, но во втором команды смогли порадовать зрителей. Сначала Бурмистров помог хозяевам выйти выйти вперед, но очень быстро питерцы ответили голом Азмуна. Иранец же принес победу, сумев забить второй раз за матч головой и установил окончательный счет.

Благодаря победе, "сине-бело-голубые" набрали 54 очка и укрепились на 1 строчке в турнирной таблице. "Сочи" остались на 7 месте, имея в своем активе 40 баллов.

"Сочи" - "Зенит" 1:2 (0:0)

Голы: Бурмистров, 58 - 1:0, Азмун, 63 - 1:1, Азмун, 80 - 1:2

"Сочи": Заболотный, Заика (Маргасов, 90), Терехов, Маммана, Цаллагов, Бурмистров (Руденко, 79), Нобоа (Пруцев, 90), Прохин, Юсупов, Миладинович, Заболотный (Дуганджич, 90).

"Зенит": Лунев, Дуглас Сантос, Ракицкий, Караваев, Чистяков, Вендел (Дриусси, 90), Барриос, Кузяев, Малком (Мостовой, 74), Азмун (Ерохин, 90), Дзюба (Оздоев, 86).