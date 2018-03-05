Дубль Бабела принёс "Бешикташу" победу над "Трабзонспором"

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Дубль Бабела принёс "Бешикташу" победу над "Трабзонспором"

В рамках 24-го тура чемпионата Турции "Бешикташ" в гостях обыграл "Трабзонспор" благодаря двум голам голландского вингера Райана Бабела.

"Трабзонспор" – "Бешикташ" - 0:2

Голы: Бабел, 71 - 0:1, Бабел, 78 - 0:2.

"Бешикташ": Фабрисио, Медель, Адриано (Эркин, 65), Генюль, Тошич, Арслан, Хатчинсон, Талиска, Ленс (Пектемек, 86), Бабел, Вагнер Лав (Негредо, 58).

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Команда М О
1 Галатасарай 24 50
2 Истанбул ББ 24 50
3 Бешикташ 24 47
4 Фенербахче 24 44
5 Кайсериспор 24 38
6 Сивасспор 24 37
7 Трабзонспор 24 36
8 Гёзтепе АС Измир 24 36
9 Малатия Беледийеспор 24 34
10 Акхисар Беледийе ГС 24 33
11 Бурсаспор 24 30
12 Касимпаса 24 30
13 Генчлербирлиги 24 26
14 Антальяспор 24 25
15 Аланьяспор 24 24
16 Коньяспор 24 21
17 Османлыспор 24 21
18 Карабюкспор 24 12
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