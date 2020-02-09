Дубль Бакаева принес "Рубину" крупную победу над "Спартаком" из Юрмалы

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Дубль Бакаева принес "Рубину" крупную победу над "Спартаком" из Юрмалы

Казанский "Рубин" в товарищеском матче разгромил юрмальский "Спартак" со счетом 4:1. Дублем отметился бывший полузащитник московского "Спартака" Солтмурад Бакаев. Еще по голу на счету Зурико Давиташвили и Ивана Игнатьева.

"Рубин" (Россия) — "Спартак" (Юрмала, Латвия) — 4:1 (1:0)
Голы: Давиташвили, 8 - 1:0, Бакаев, 50 - 2:0, Бакаев, 59 - 3:0 Игнатьев, 66 (с пенальти) - 4:0, Белакович, 90 (с пенальти) - 4:1

"Рубин" после 19 туров занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Не пропустите: Источник: "Рубин" заключил контракт с Тарасовым. | http://soccernews.ru
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