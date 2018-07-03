Дубль Балая принес "Ахмату" победу в товарищеском матче

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Дубль Балая принес "Ахмату" победу в товарищеском матче
Грозненский "Ахмат" разгромил австрийский "Швац" в товарищеском матче. Дублем в этом поединке отметился нападающий Беким Балай.

"Швац" (Австрия) - "АХМАТ" (Россия) - 1:4 (1:3)

Голы "Ахмата": Роши, Исмаэл, Балай (2)

"Ахмат": Гудиев, Уциев, Родолфу, Плиев, Анхель, Иванов, Роши, Гащенков, Раванелли, Митришев, Балай.

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