Дубль Балая принес "Ахмату" победу в товарищеском матче



Грозненский "Ахмат" разгромил австрийский "Швац" в товарищеском матче. Дублем в этом поединке отметился нападающий Беким Балай.

"Швац" (Австрия) - "АХМАТ" (Россия) - 1:4 (1:3)

Голы "Ахмата": Роши, Исмаэл, Балай (2)

"Ахмат": Гудиев, Уциев, Родолфу, Плиев, Анхель, Иванов, Роши, Гащенков, Раванелли, Митришев, Балай.

Не пропустите: Чемпион России сыграл вничью с хорватским клубом. | http://soccernews.ru