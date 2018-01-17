Дубль Балотелли не помог "Ницце" победить "Монако"

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Дубль Балотелли не помог "Ницце" победить "Монако"

В матче 21-го тура чемпионата Франции "Монако" дома сыграл вничью с "Ниццей". Счет открыл Адама Диакаби, но затем дубль Марио Балотелли вывел гостей вперед. Спас монегасков от поражения гол Радамеля Фалькао в компенсированное время. После этого матча "Монако" поднялось на третье место, "Ницца" осталась на шестой позиции.

"Монако" – "Ницца" - 2:2 (1:0)
Голы: Диакаби, 33 - 1:0, Балотелли, 47 - 1:1, Балотелли, 68 - 1:2, Фалькао, 90+2 - 2:2

"Монако": Субашич, Глик, Жорже, Сидибе, Раджи, Лемар, Ндорам (Геззаль, 81), Диакаби (Йоветич, 76), Моутинью, Кейта (Лопеш, 69), Фалькао.

"Ницца": Бенитес, Марлон, Ле Маршан (Сарр, 60), Бюрне, Данте, Ле-Мелу, Сипрьен, Сери, Сент-Максимен, Плеа, Балотелли (Срарфи, 90).

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