Дубль Балотелли принес победу "Адана Демиспор" в матче Суперлиги

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Дубль Балотелли принес победу "Адана Демиспор" в матче Суперлиги

Фото: инстаграм "Адана Демиспор"/Автор неизвестен

В матче 24-го тура чемпионата Турции "Адана Демирсор" на выезде обыграл "Ризеспор" со счетом 3:1.

Победу гостям принесли дубль Марио Балотелли и гол Биркир Бьярнасон. В составе хозяев отличился Юсуф Сары.

"Адана Демирспор", набрав 40 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Суперлиги. "Ризеспор" с 22 очками остался в зоне вылета на 18-й позиции.

"Ризеспор" — "Адана Демиспор" — 1:3 (0:2)
Голы: Бьяднасон, 29 - 0:1, Балотелли, 33 - 0:2, Балотелли, 71 - 0:3, Сари, 80 — 1:3

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