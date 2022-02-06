Дубль Балотелли принес победу "Адана Демиспор" в матче Суперлиги
Фото: инстаграм "Адана Демиспор"/Автор неизвестен
В матче 24-го тура чемпионата Турции "Адана Демирсор" на выезде обыграл "Ризеспор" со счетом 3:1.
Победу гостям принесли дубль Марио Балотелли и гол Биркир Бьярнасон. В составе хозяев отличился Юсуф Сары.
"Адана Демирспор", набрав 40 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Суперлиги. "Ризеспор" с 22 очками остался в зоне вылета на 18-й позиции.
"Ризеспор" — "Адана Демиспор" — 1:3 (0:2)
Голы: Бьяднасон, 29 - 0:1, Балотелли, 33 - 0:2, Балотелли, 71 - 0:3, Сари, 80 — 1:3
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|28
|59
|2
|Трабзонспор
|28
|57
|3
|Сивасспор
|28
|53
|4
|Галатасарай
|28
|51
|5
|Бешикташ
|28
|47
|6
|Аланьяспор
|28
|44
|7
|Фенербахче
|28
|43
|8
|Гёзтепе АС Измир
|28
|37
|9
|Газиантеп ББ
|28
|34
|10
|Антальяспор
|27
|33
|11
|Касимпаса
|28
|32
|12
|Генчлербирлиги
|28
|31
|13
|Денизлиспор
|28
|31
|14
|Малатия Беледийеспор
|28
|28
|15
|Джайкур Ризеспор
|27
|28
|16
|Коньяспор
|28
|27
|17
|Кайсериспор
|28
|25
|18
|Анкарагюджю
|28
|24