Дубль Белотти принес "Торино" волевую победу над "Сассуоло"
В матче 36-го тура чемпионата Италии "Торино" обыграл "Сассуоло" со счетом 3:2. Гости полтора тайма играли вдесятером, но несмотря на это дважды вели в счете. Победу туринскому клубу принесли дубль Андреа Белотти и гол Симоне Дзадзы.
Благодаря победе "Торино" вышел на шестое место в турнирной таблице Серии А, отставая от зоны Лиги Чемпионов на три очка.
"Торино" – "Сассуоло" - 3:2 (0:1)
Голы: Бурабия, 27 - 0:1, Белотти, 56 - 1:1, Лирола, 71 - 1:2, Дзадза, 81 - 2:2, Белотти, 82 - 3:2
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|35
|89
|2
|Наполи
|35
|73
|3
|Аталанта
|36
|65
|4
|Интер Милан
|35
|63
|5
|Милан
|36
|62
|6
|Рома
|35
|59
|7
|Лацио
|36
|58
|8
|Торино
|35
|57
|9
|Сампдория
|35
|49
|10
|Сассуоло
|35
|42
|11
|СПАЛ
|35
|42
|12
|Кальяри
|36
|40
|13
|Фиорентина
|36
|40
|14
|Парма
|35
|38
|15
|Болонья
|35
|37
|16
|Дженоа
|36
|36
|17
|Удинезе
|35
|34
|18
|Эмполи
|35
|32
|19
|Фрозиноне
|35
|24
|20
|Кьево
|35
|15