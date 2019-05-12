Дубль Белотти принес "Торино" волевую победу над "Сассуоло"

В матче 36-го тура чемпионата Италии "Торино" обыграл "Сассуоло" со счетом 3:2. Гости полтора тайма играли вдесятером, но несмотря на это дважды вели в счете. Победу туринскому клубу принесли дубль Андреа Белотти и гол Симоне Дзадзы.

Благодаря победе "Торино" вышел на шестое место в турнирной таблице Серии А, отставая от зоны Лиги Чемпионов на три очка.

"Торино" – "Сассуоло" - 3:2 (0:1)

Голы: Бурабия, 27 - 0:1, Белотти, 56 - 1:1, Лирола, 71 - 1:2, Дзадза, 81 - 2:2, Белотти, 82 - 3:2

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