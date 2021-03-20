Дубль Бензема помог "Реалу" обыграть "Сельту"

Фото: твиттер "Реала"

В рамках 28-го тура испанской Ла Лиги "Реал" на выезде обыграл "Сельту".

Благодаря победе "Реал" сместил "Барселону" со второго места, однако у каталонцев есть игра в запасе. Отставание от лидирующего "Атлетико" составляет 3 очка.

"Сельта" - "Реал" 1:3

Голы: Бензема, 20 - 0:1, Бензема, 30 - 0:2, Санти Мина, 40 - 1:2, Асенсио, 90 - 1:3

"Сельта": Вильяр, Аарон Мартин, Мальо, Араухо, Мурильо (Феррейра, 84), Денис Суарес, Тапия, Мендес (Бельтран, 84), Нолито (Солари, 71; Фонтан, 90), Санти Мина, Аспас.

"Реал": Куртуа, Менди, Варан, Начо, Васкес, Вальверде, Кроос (Асенсио, 71), Каземиро, Модрич, Винисиус Жуниор, Бензема.

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