Дубль Бензема помог "Реалу" обыграть "Сельту"
Фото: твиттер "Реала"
В рамках 28-го тура испанской Ла Лиги "Реал" на выезде обыграл "Сельту".
Благодаря победе "Реал" сместил "Барселону" со второго места, однако у каталонцев есть игра в запасе. Отставание от лидирующего "Атлетико" составляет 3 очка.
"Сельта" - "Реал" 1:3
Голы: Бензема, 20 - 0:1, Бензема, 30 - 0:2, Санти Мина, 40 - 1:2, Асенсио, 90 - 1:3
"Сельта": Вильяр, Аарон Мартин, Мальо, Араухо, Мурильо (Феррейра, 84), Денис Суарес, Тапия, Мендес (Бельтран, 84), Нолито (Солари, 71; Фонтан, 90), Санти Мина, Аспас.
"Реал": Куртуа, Менди, Варан, Начо, Васкес, Вальверде, Кроос (Асенсио, 71), Каземиро, Модрич, Винисиус Жуниор, Бензема.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14