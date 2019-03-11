Дубль Бензема помог "Реалу" разгромил "Вальядолид" в матче Ла Лиги

В матче 27-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на выезде разгромил "Вальядолид" со счетом 4:1.

Счет на 29-й минуте открыл Ануар Туами, но вскоре равновесие восстановил Рафаэль Варан. Во втором тайме дублем отметился Карим Бензема, а в концовке встречи счет до крупного довел Лука Модрич.

"Реал" по-прежнему занимает третье место в турнирной таблице Примеры. "Вальядолид" остался на 16-й позиции.

"Вальядолид" – "Реал" - 1:4 (1:1)

Голы: Ануар, 29 - 1:0, Варан, 34 - 1:1, Бензема, 51 (с пенальти) - 1:2, Бензема, 59 - 1:3, Модрич, 85 - 1:4

"Вальядолид": Масип, Калеро, Антоньито, Мартинес, Хоакин Фернандес, Ануар (Верде, 63), Мичел, Кеко (Чоп, 73), Алькарас, Плано, Серхи Гвардиола.

"Реал": Куртуа, Варан, Регилон, Начо, Одриосола, Модрич, Себальос, Кроос (Вальверде, 74), Каземиро, Асенсио, Бензема.

Удаление: Каземиро (80).

Не пропустите: Арбитр отменил два гола Гвардиолы в матче "Вальядолид" - "Реал". | http://soccernews.ru