Дубль Бензема помог "Реалу" разгромил "Вальядолид" в матче Ла Лиги

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Дубль Бензема помог "Реалу" разгромил "Вальядолид" в матче Ла Лиги

В матче 27-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на выезде разгромил "Вальядолид" со счетом 4:1. 

Счет на 29-й минуте открыл Ануар Туами, но вскоре равновесие восстановил Рафаэль Варан. Во втором тайме дублем отметился Карим Бензема, а в концовке встречи счет до крупного довел Лука Модрич.

"Реал" по-прежнему занимает третье место в турнирной таблице Примеры. "Вальядолид" остался на 16-й позиции.

"Вальядолид" – "Реал" - 1:4 (1:1)
Голы: Ануар, 29 - 1:0, Варан, 34 - 1:1, Бензема, 51 (с пенальти) - 1:2, Бензема, 59 - 1:3, Модрич, 85 - 1:4

"Вальядолид": Масип, Калеро, Антоньито, Мартинес, Хоакин Фернандес, Ануар (Верде, 63), Мичел, Кеко (Чоп, 73), Алькарас, Плано, Серхи Гвардиола.

"Реал": Куртуа, Варан, Регилон, Начо, Одриосола, Модрич, Себальос, Кроос (Вальверде, 74), Каземиро, Асенсио, Бензема.

Удаление: Каземиро (80).

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