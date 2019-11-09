Дубль Бензема помог "Реалу" разгромить "Эйбар"

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Дубль Бензема помог "Реалу" разгромить "Эйбар"

В 13-м туре испанской Примеры "Реал" на выезде разгромил "Эйбар".

Теперь "Реал" единолично возглавляет чемпионат, опережая "Реал Сосьедад" на два очка.

"Эйбар" - "Реал" 0:4

Голы: Бензема, 17 - 0:1, Рамос (пен), 20 - 0:2, Бензема (пен), 29 - 0:3, Вальверде, 61 - 0:4

"Эйбар": Дмитрович, Арбилья, Хосе Анхель, Бигас, Орельяна (Леон, 65), Де Бласис, Диоп (Экспосито, 81), Эскаланте, Инуи, Энрик, Кике Гарсия (Шарлес, 81).

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Менди, Каземиро, Вальверде (Иско, 72), Васкес (Браим Диас, 81), Модрич, Азар (Винисиус Жуниор, 72), Бензема.

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