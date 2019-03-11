Дубль Бензема помог "Реалу" разгромить "Вальядолид" в матче Ла Лиги
В матче 27-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на выезде разгромил "Вальядолид" со счетом 4:1.
Счет на 29-й минуте открыл Ануар Туами, но вскоре равновесие восстановил Рафаэль Варан. Во втором тайме дублем отметился Карим Бензема, а в концовке встречи счет до крупного довел Лука Модрич.
"Реал" по-прежнему занимает третье место в турнирной таблице Примеры. "Вальядолид" остался на 16-й позиции.
"Вальядолид" – "Реал" - 1:4 (1:1)
Голы: Ануар, 29 - 1:0, Варан, 34 - 1:1, Бензема, 51 (с пенальти) - 1:2, Бензема, 59 - 1:3, Модрич, 85 - 1:4
"Вальядолид": Масип, Калеро, Антоньито, Мартинес, Хоакин Фернандес, Ануар (Верде, 63), Мичел, Кеко (Чоп, 73), Алькарас, Плано, Серхи Гвардиола.
"Реал": Куртуа, Варан, Регилон, Начо, Одриосола, Модрич, Себальос, Кроос (Вальверде, 74), Каземиро, Асенсио, Бензема.
Удаление: Каземиро (80).
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|3
|Реал Мадрид
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|Эйбар
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