Дубль Бензема принес "Реалу" победу над "Атлетиком"
В Мадриде завершился матч Ла Лиги между "Реалом" и "Атлетиком" из Бильбао. Хозяева, благодаря дублю Карима Бензема, победили 3:1.
Теперь у "королевского клуба" 26 очков в 13 матчах и 3 строчка в таблице. Гости занимают 13 место, имея в активе 14 очков.
"Реал" - "Атлетик" 3:1 (1:0)
Голы: Кросс, 45+1 - 1:0, Капа, 52 - 1:1, Бензема, 74 - 2:1, Бензема, 90+2 - 3:1
Удаление: Рауль Гарсия, 13
"Реал": Куртуа, Варан, Карвахаль, Рамос, Менди, Модрич, Кроос, Васкес (Родриго, 75), Вальверде (Иско, 64), Винисиус Жуниор (Асенсио, 63), Бензема.
"Атлетик": Унаи Симон, Йерай Альварес, Мартинес, Капа (Лекуэ, 80), Де Маркос (Муниаин, 80), Рауль Гарсия, Дани Гарсия, Беренгер (Кордоба, 59), Венседор (Весга, 66), Берчиче, Уильямс (Вильялибре, 67).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14