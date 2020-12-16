Дубль Бензема принес "Реалу" победу над "Атлетиком"

Теги реал мадридкарим бенземаатлетик бильбао

Дубль Бензема принес "Реалу" победу над "Атлетиком"В Мадриде завершился матч Ла Лиги между "Реалом" и "Атлетиком" из Бильбао. Хозяева, благодаря дублю Карима Бензема, победили 3:1.

Теперь у "королевского клуба" 26 очков в 13 матчах и 3 строчка в таблице. Гости занимают 13 место, имея в активе 14 очков.

"Реал" - "Атлетик" 3:1 (1:0)

Голы: Кросс, 45+1 - 1:0, Капа, 52 - 1:1, Бензема, 74 - 2:1, Бензема, 90+2 - 3:1
Удаление: Рауль Гарсия, 13

"Реал": Куртуа, Варан, Карвахаль, Рамос, Менди, Модрич, Кроос, Васкес (Родриго, 75), Вальверде (Иско, 64), Винисиус Жуниор (Асенсио, 63), Бензема.

"Атлетик": Унаи Симон, Йерай Альварес, Мартинес, Капа (Лекуэ, 80), Де Маркос (Муниаин, 80), Рауль Гарсия, Дани Гарсия, Беренгер (Кордоба, 59), Венседор (Весга, 66), Берчиче, Уильямс (Вильялибре, 67). 

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