Дубль Бензема принес "Реалу" победу над "Шахтером"

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Дубль Бензема принес "Реалу" победу над "Шахтером"Фото: твиттер "Реала"

В рамках 4-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов "Реал" одержал победу над "Шахтером".

Победу мадридскому клубу принес Карим Бензема, оформивший дубль. За "горняков" забил Фернандо.

"Реал" с 9 очками возглавляет группу. "Шахтер" занимает последнее место.

"Реал" Испания - "Шахтер" Украина 2:1

Голы: Бензема, 14 - 1:0, Фернандо Педро, 39 - 1:1, Бензема, 61 - 2:1

"Реал": Куртуа, Карвахаль (Начо, 66), Алаба, Милитао, Менди, Модрич, Кроос, Каземиро, Васкес, Бензема (Йович, 79), Винисиус Жуниор.

"Шахтер": Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Степаненко (Судаков, 80), Алан Патрик (Маркос Антонио, 79), Майкон, Мудрик (Соломон, 71), Тете (Марлос, 79), Фернандо Педро (Дентиньо, 86).    

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