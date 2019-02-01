Дубль Бензема принес "Реалу" путевку в полуфинал Кубка Короля

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Дубль Бензема принес "Реалу" путевку в полуфинал Кубка Короля

В ответном матче 1/4 финала Кубка Испании "Реал" вновь обыграл "Жирону" и завоевал путевку в полуфинал. Победу королевскому клубу принес дубль Карима Бензема, а также гол Маркоса Льоренте. У хозяев голом отметился Педро Порро.

"Жирона" – "Реал" - 1:3 (0:2) - первый матч - 2:4
Голы: Бензема, 27 - 0:1, Бензема, 43 - 0:2, Порро, 71 - 1:2, Льоренте, 76 - 1:3

"Жирона": Ирайсос, Эспиноса, Муньеса (Хуанпе, 46), Рауль Гарсия, Рамальо, Дуглас Луис, Порро, Пайк Сын Хо (Пачон, 68), Гранель, Лосано, Стуани (Фернандес, 59).

"Реал": Навас, Рамос (Начо, 63), Марсело, Карвахаль, Варан, Себальос, Льоренте, Васкес, Кроос, Винисиус Жуниор (Бэйл, 67), Бензема (Асенсио, 58).

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