Дубль Бензема принес "Реалу" путевку в полуфинал Кубка Короля
В ответном матче 1/4 финала Кубка Испании "Реал" вновь обыграл "Жирону" и завоевал путевку в полуфинал. Победу королевскому клубу принес дубль Карима Бензема, а также гол Маркоса Льоренте. У хозяев голом отметился Педро Порро.
"Жирона" – "Реал" - 1:3 (0:2) - первый матч - 2:4
Голы: Бензема, 27 - 0:1, Бензема, 43 - 0:2, Порро, 71 - 1:2, Льоренте, 76 - 1:3
"Жирона": Ирайсос, Эспиноса, Муньеса (Хуанпе, 46), Рауль Гарсия, Рамальо, Дуглас Луис, Порро, Пайк Сын Хо (Пачон, 68), Гранель, Лосано, Стуани (Фернандес, 59).
"Реал": Навас, Рамос (Начо, 63), Марсело, Карвахаль, Варан, Себальос, Льоренте, Васкес, Кроос, Винисиус Жуниор (Бэйл, 67), Бензема (Асенсио, 58).
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|Команда
|М
|О
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|21
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|Атлетико Мадрид
|21
|44
|3
|Реал Мадрид
|21
|39
|4
|Севилья
|21
|36
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|Алавес
|21
|32
|6
|Хетафе
|21
|31
|7
|Валенсия
|21
|29
|8
|Бетис
|21
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|Реал Сосьедад
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|10
|Эйбар
|21
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|21
|26
|12
|Леванте
|21
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|21
|25
|14
|Жирона
|21
|24
|15
|Эспаньол
|21
|24
|16
|Леганес
|21
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|17
|Райо Вальекано
|21
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|Сельта Виго
|21
|21
|19
|Вильярреал
|21
|18
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|Уэска
|21
|12