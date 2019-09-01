Дубль Бэйла спас "Реал" от поражения в матче с "Вильярреалом"

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Дубль Бэйла спас "Реал" от поражения в матче с "Вильярреалом"

В матче 3-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" и "Реал" сыграли вничью со счетом 2:2. Хозяева дважды выходили вперед, отличились Жерар Морено и Мойсес Гомес, но "сливочным" удалось уйти от поражения благодаря дублю Гарета Бэйла.

"Вильярреал" – "Реал" - 2:2 (1:1)
Голы: Жерар Морено, 12 - 1:0, Бэйл, 45+1 - 1:1, Мойсес Гомес, 74 - 2:1, Бэйл, 86 - 2:2

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Рамос, Менди, Варан, Васкес (Винисиус Жуниор, 74), Каземиро, Кроос (Вальверде, 82), Бэйл, Бензема, Йович (Модрич, 68).

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