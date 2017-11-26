Дубль Бухарова принес победу "Ростову" над "Анжи"

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Дубль Бухарова принес победу "Ростову" над "Анжи"В матче 18-го тура РФПЛ "Ростов" на своем поле оказался сильнее махачкалинского "Анжи".

"Ростов" - "Анжи" - 2:0

Голы: Бухаров, 44 - 1:0 (пенальти), Бухаров, 58 - 2:0.

"Ростов": Абаев, Паршивлюк, Ингасон, Вилюш, Макеев, Гацкан, Калачев (Зуев, 58), Байрамян, Майер, Ионов (Думбия, 86), Бухаров (Дядюн, 69).

"Анжи": Лория, Тетрашвили, Самарджич, Брызгалов, Полуяхтов, Чайковский, Бакаев, Данченко (Яковлев, 74), Кацаев (Лескано, 63), Маркелов, Прудников (Иванченко, 70).

Напомним, ранее ЦСКА минимально обыграл "Рубин". | soccernews.ru

комментарии
Алексей

Пенальти НЕ БЫЛО! Его придумал Вилков! Мяч попал в руку Бразгалову, а игры рукой НЕ БЫЛО! Не было! Такие пенали ставят только согласно ЦЕНЫ вопроса, а забесплатно такие пенали НЕ СТАВЯТ! Не ставят! Вот и делайте выводы! Как теперь Будогосский будет отмазывать Вилкова! Судейство ДВОЕШНОЕ! Решения арбитров противоположны по эпизодам игры рукой, потому что арбитры судят по ПОНЯТИЯМ, а не по правилам! Правила - это ширма за которую прячутся арбитры и ВЫДУМЫВАЮТ себе отмазки для коррупционной смазки! Ведь те же правила под себя писали арбитры. Скандальное судейство Вилкова напрямую повлияло на результат игры, несмотря на то, что Ростов забил второй! Складывается такое впечатление, что арбитры уже загодя утвердили свою первую жертву и сплавляют Анжи в ФНЛ! Что и требовалось доказать!

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