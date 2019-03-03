Дубль Дембеле помог "Лиону" разгромить "Тулузу" в Лиге 1

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Дубль Дембеле помог "Лиону" разгромить "Тулузу" в Лиге 1

В 27-м туре чемпионата Франции "Лион" разгромил "Тулузу" - 5:1. Победу лионцам принес дубль Дембеле, а также голы Депая, Траоре и Фекира. У гостей отличился Доссеви.

После матча "Лион" остался на третьем месте в таблице, "Тулуза" по-прежнему находится на 15-й позиции.

"Лион" – "Тулуза" - 5:1 (3:1)
Голы: Депай, 10 - 1:0, Доссеви, 15 - 1:1, Траоре, 30 - 2:1, Фекир, 35 (с пенальти) - 3:1, Дембеле, 67 - 4:1, Дембеле, 71 - 5:1 

"Лион": Антони Лопеш, Менди (Рафаэл, 72), Дюбуа, Марсело, Денайер, Фекир, Тузар, Депай, Ндомбеле, Траоре (Терье, 84), Дембеле (Фекир, 79).

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