Дубль Дембеле помог "Лиону" разгромить "Тулузу" в Лиге 1
В 27-м туре чемпионата Франции "Лион" разгромил "Тулузу" - 5:1. Победу лионцам принес дубль Дембеле, а также голы Депая, Траоре и Фекира. У гостей отличился Доссеви.
После матча "Лион" остался на третьем месте в таблице, "Тулуза" по-прежнему находится на 15-й позиции.
"Лион" – "Тулуза" - 5:1 (3:1)
Голы: Депай, 10 - 1:0, Доссеви, 15 - 1:1, Траоре, 30 - 2:1, Фекир, 35 (с пенальти) - 3:1, Дембеле, 67 - 4:1, Дембеле, 71 - 5:1
"Лион": Антони Лопеш, Менди (Рафаэл, 72), Дюбуа, Марсело, Денайер, Фекир, Тузар, Депай, Ндомбеле, Траоре (Терье, 84), Дембеле (Фекир, 79).
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|26
|71
|2
|Лилль
|27
|54
|3
|Лион
|27
|49
|4
|Сент-Этьен
|26
|43
|5
|Реймс
|27
|42
|6
|Марсель
|26
|41
|7
|Ницца
|27
|40
|8
|Монпелье
|26
|38
|9
|Страсбур
|27
|37
|10
|Ренн
|26
|37
|11
|Ним
|26
|36
|12
|Анжер
|27
|34
|13
|Бордо
|26
|32
|14
|Нант
|27
|31
|15
|Тулуза
|27
|28
|16
|Монако
|27
|26
|17
|Амьен
|27
|25
|18
|ФК Кан
|27
|20
|19
|Дижон
|26
|20
|20
|Генгам
|27
|19