Дубль Депая принес "Лиону" победу над "Тулузой"

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Дубль Депая принес "Лиону" победу над "Тулузой"

В матче 31-го тура чемпионата Франции "Лион" дома переиграл "Тулузу". Победу лионцам принес дубль голландца Мемфиса Депая. После этой встречи "Лион" занимает четвертое место в Лиге 1, "Тулуза" осталась на 17-й позиции.

"Лион" – "Тулуза" - 2:0 (2:0)
Голы: Депай, 23 - 1:0, Депай, 43 (с пенальти) - 2:0

"Лион": Антони Лопеш, Марсело, Менди, Рафаэл, Морель, Депай (Гуири, 88), Ндомбеле, Траоре (Ферри, 82), Ауар, Корне (Маолида, 36), Тузар.

"Тулуза": Лафон, Амьен Аду, Диоп, Жюльен (Фортес, 26), Имбула (Тойвонен, 76), Силла, Сангаре, Каюзак, Градель, Жан (Мубеле, 69), Саного.

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