Дубль Депая вывел "Лион" на первое место в Лиге 1

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Дубль Депая вывел "Лион" на первое место в Лиге 1

В матче 18-го тура чемпионата Франции "Лион" на своем поле обыграл "Ланс" со счетом 3:2 и вышел на первое место в турнирной таблице. Победу лионцам принес дубль Мемфиса Депая.

"Лион" – "Ланс" - 3:2 (1:0)
Голы: Депай, 39 - 1:0, Фортеш, 46 (автогол) - 2:0, Депай, 52 (с пенальти) - 3:0, Сотока, 56 - 3:1, Дукуре, 90 - 3:2

"Лион": Антони Лопеш, Диоманде, Дюбуа (Шерки, 66), Де Шильо, Денайер, Лукас Пакета (Жан Лукас, 87), Тиаго Мендес, Ауар (Какре, 71), Корне (Бар, 87), Кадевере, Депай.

"Лилль" - "Анжер" - 1:2 (1:2)
Голы: Тома, 5 - 0:1, Тома, 10 - 0:2, Йылмаз, 42 - 1:2

"Лилль": Меньян, Фонте, Рейнилду (Брадарич, 79), Ботман, Тиагу Джало (Лихаджи, 86), Шека (Сумаре, 79), Андре, Иконе, Бамба, Дэвид (Веа, 61), Йылмаз.

"Марсель" – "Монпелье" - 3:1 (1:0)
Голы: Радонич, 40 - 1:0, Молле, 52 - 1:1, Пайет, 80 - 2:1, Жермен, 84 - 3:1

"Марсель": Манданда, Нагатомо (Кауи, 79), Альваро Гонсалес, Чалета-Цар, Камара, Кюизанс (Стротман, 65), Радонич (Пайет, 73), Товен, Гуйе, Сакаи, Бенедетто (Жермен, 79).

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