Дубль Депая вывел "Лион" на первое место в Лиге 1
В матче 18-го тура чемпионата Франции "Лион" на своем поле обыграл "Ланс" со счетом 3:2 и вышел на первое место в турнирной таблице. Победу лионцам принес дубль Мемфиса Депая.
"Лион" – "Ланс" - 3:2 (1:0)
Голы: Депай, 39 - 1:0, Фортеш, 46 (автогол) - 2:0, Депай, 52 (с пенальти) - 3:0, Сотока, 56 - 3:1, Дукуре, 90 - 3:2
"Лион": Антони Лопеш, Диоманде, Дюбуа (Шерки, 66), Де Шильо, Денайер, Лукас Пакета (Жан Лукас, 87), Тиаго Мендес, Ауар (Какре, 71), Корне (Бар, 87), Кадевере, Депай.
"Лилль" - "Анжер" - 1:2 (1:2)
Голы: Тома, 5 - 0:1, Тома, 10 - 0:2, Йылмаз, 42 - 1:2
"Лилль": Меньян, Фонте, Рейнилду (Брадарич, 79), Ботман, Тиагу Джало (Лихаджи, 86), Шека (Сумаре, 79), Андре, Иконе, Бамба, Дэвид (Веа, 61), Йылмаз.
"Марсель" – "Монпелье" - 3:1 (1:0)
Голы: Радонич, 40 - 1:0, Молле, 52 - 1:1, Пайет, 80 - 2:1, Жермен, 84 - 3:1
"Марсель": Манданда, Нагатомо (Кауи, 79), Альваро Гонсалес, Чалета-Цар, Камара, Кюизанс (Стротман, 65), Радонич (Пайет, 73), Товен, Гуйе, Сакаи, Бенедетто (Жермен, 79).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13