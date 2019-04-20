Дубль Деулофеу принёс "Уотфорду" победу над "Хаддерсфилдом" и другие результаты 35-го тура АПЛ

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Дубль Деулофеу принёс "Уотфорду" победу над "Хаддерсфилдом" и другие результаты 35-го тура АПЛ

В рамках 35-го тура АПЛ завершились ещё четыре матча, краткий обзор которых предлагаем Вашему вниманию.

"Вулверхэмптон" – "Брайтон" - 0:0

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Доэрти (Траоре, 84), Коуди, Беннетт, Кастро (Рубен Винагре, 67), Рубен Невеш, Гиббс-Уайт (Дендонкер, 73), Диогу Жота, Моутинью, Боли, Хименес.

"Брайтон": Райан, Сальтор (Бернардо, 70), Даффи, Данк, Бонг, Проппер (Кайяль, 10), Гросс, Марч, Стивенс, Искьердо, Мюррей.

 
"Хаддерсфилд" – "Уотфорд" - 1:2

Голы: 0:1 – 5 Деулофеу, 0:2 – 80 Деулофеу, 1:2 – 90 Грант.

"Хаддерсфилд": Лессль, Шиндлер, Конголо, Смит, Дурм, Муй, Бакуна, Качунга, Хогг (Дэйли, 41), Мбенза (Леве, 81), Мунье (Грант, 65).

"Уотфорд": Фостер, Кэткарт, Фемения, Мариаппа, Мазина, Капу, Хьюз (Марк Наварро, 90), Сема, Дукуре, Деулофеу (Чалоба, 83), Грэй (Саксесс, 72).
 

"Борнмут" – "Фулхэм" - 0:1

Гол: 0:1 – 53, пенальти Митрович.

"Борнмут": Боруц, Мифем (Муссе, 76), Кук, Аке, Лерма, Фрэйзер, Брукс, Станислас (Симпсон, 23), Гослинг, Кинг (Соланке, 61), Уилсон.

"Фулхэм": Рико, Брайен, Ле Маршан, Рим, Одои, Сессеньон, Сери (Кристи, 79), Бабел (Айите, 86), Замбо-Ангисса (Нордтвейт, 89), Чемберс, Митрович.
 

"Вест Хэм" – "Лестер" - 2:2

Голы: 1:0 – 37 Антонио, 1:1 – 67 Варди, 2:1 – 82 Перес, 2:2 – 90 Барнс.

"Вест Хэм": Фабиански, Масуаку, Бальбуэна, Сабалета, Райс, Фелипе Андерсон, Антонио, Нобл (Уилшер, 85), Снодграсс (Обианг, 73), Арнаутович (Перес, 78), Огбонна.

"Лестер": Шмейхель, Эванс, Магуайр, Рикарду Перейра, Чилуэлл, Тилеманс (Менди, 90), Ндиди, Олбрайтон (Барнс, 64), Мэддисон, Грэй (Ихеаначо, 84), Варди.

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4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 33 66
5 Челси Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 33 64
7 Уотфорд Уотфорд 34 49
8 Лестер Сити Лестер Сити 35 48
9 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 34 48
10 Эвертон Эвертон 34 46
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 35 43
12 Борнмут Борнмут 35 41
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 34 39
14 Бернли Бернли 34 39
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 34 38
16 Саутгемптон Саутгемптон 33 36
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 34 34
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