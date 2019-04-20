Дубль Деулофеу принёс "Уотфорду" победу над "Хаддерсфилдом" и другие результаты 35-го тура АПЛ
В рамках 35-го тура АПЛ завершились ещё четыре матча, краткий обзор которых предлагаем Вашему вниманию.
"Вулверхэмптон" – "Брайтон" - 0:0
"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Доэрти (Траоре, 84), Коуди, Беннетт, Кастро (Рубен Винагре, 67), Рубен Невеш, Гиббс-Уайт (Дендонкер, 73), Диогу Жота, Моутинью, Боли, Хименес.
"Брайтон": Райан, Сальтор (Бернардо, 70), Даффи, Данк, Бонг, Проппер (Кайяль, 10), Гросс, Марч, Стивенс, Искьердо, Мюррей.
"Хаддерсфилд" – "Уотфорд" - 1:2
Голы: 0:1 – 5 Деулофеу, 0:2 – 80 Деулофеу, 1:2 – 90 Грант.
"Хаддерсфилд": Лессль, Шиндлер, Конголо, Смит, Дурм, Муй, Бакуна, Качунга, Хогг (Дэйли, 41), Мбенза (Леве, 81), Мунье (Грант, 65).
"Уотфорд": Фостер, Кэткарт, Фемения, Мариаппа, Мазина, Капу, Хьюз (Марк Наварро, 90), Сема, Дукуре, Деулофеу (Чалоба, 83), Грэй (Саксесс, 72).
"Борнмут" – "Фулхэм" - 0:1
Гол: 0:1 – 53, пенальти Митрович.
"Борнмут": Боруц, Мифем (Муссе, 76), Кук, Аке, Лерма, Фрэйзер, Брукс, Станислас (Симпсон, 23), Гослинг, Кинг (Соланке, 61), Уилсон.
"Фулхэм": Рико, Брайен, Ле Маршан, Рим, Одои, Сессеньон, Сери (Кристи, 79), Бабел (Айите, 86), Замбо-Ангисса (Нордтвейт, 89), Чемберс, Митрович.
"Вест Хэм" – "Лестер" - 2:2
Голы: 1:0 – 37 Антонио, 1:1 – 67 Варди, 2:1 – 82 Перес, 2:2 – 90 Барнс.
"Вест Хэм": Фабиански, Масуаку, Бальбуэна, Сабалета, Райс, Фелипе Андерсон, Антонио, Нобл (Уилшер, 85), Снодграсс (Обианг, 73), Арнаутович (Перес, 78), Огбонна.
"Лестер": Шмейхель, Эванс, Магуайр, Рикарду Перейра, Чилуэлл, Тилеманс (Менди, 90), Ндиди, Олбрайтон (Барнс, 64), Мэддисон, Грэй (Ихеаначо, 84), Варди.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|34
|86
|2
|Ливерпуль
|34
|85
|3
|Тоттенхэм
|34
|67
|4
|Арсенал Лондон
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|7
|Уотфорд
|34
|49
|8
|Лестер Сити
|35
|48
|9
|Вулверхэмптон
|34
|48
|10
|Эвертон
|34
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|43
|12
|Борнмут
|35
|41
|13
|Кристал Пэлас
|34
|39
|14
|Бернли
|34
|39
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|34
|38
|16
|Саутгемптон
|33
|36
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|34
|34
|18
|Кардифф Сити
|34
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд Таун
|35
|14