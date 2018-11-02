Дубль Диаса вывел "Манчестер Сити" в четвертьфинал Кубка Лиги

В матче 1/8 финала Кубка английской лиги "Манчестер Сити" обыграл "Фулхэм" со счетом 2:0. Оба мяча на счету испанского полузащитника Браима Диаса. В четвертьфинале "Манчестер Сити" сыграет с победителем пары "Лестер Сити"/"Саутгемптон".

"Манчестер Сити" – "Фулхэм" - 2:0 (1:0)

Голы: Браим Диас, 18 - 1:0, Браим Диас, 65 - 2:0

"Манчестер Сити": Мурич, Данило, Стоунз, Компани, Делф, де Брюйне (Гомес, 86), Зинченко, Браим Диас (Марез, 78), Фоден, Сане, Габриэл Жезус.

"Фулхэм": Рико, Одои, Рим (Ле Маршан, 69), Фосу-Менса, Замбо-Ангисса, Сессеньон, Сери, Кэрни, Шюррле (Айите, 81), Митрович, Вьетто (Кристи, 90).

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