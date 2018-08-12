Дубль Дибалы и гол Роналду принесли "Ювентусу" победу в товарищеском матче

Туринский "Ювентус" в товарищеском матче крупно победил свой второй состав. Стоит отметить, что в этом поединке дублем отметился Пауло Дибала, еще по мячу забили Криштиану Роналду, Клаудио Маркизио и Риккардо Капеллини.

"Ювентус" – "Ювентус В" - 5:0 (4:0)

Голы: Роналду, 8 - 1:0, Капеллини, 18 - 2:0, Дибала, 31 - 3:0, Дибала, 40 - 4:0, Маркизио, 54 - 5:0

Стартовый состав "Ювентуса": Щесны, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Джан, Бентанкур, Бернардески, Дибала, Дуглас Коста, Роналду

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