Дубль Дибалы принес "Ювентусу" победу над "Удинезе"

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Дубль Дибалы принес "Ювентусу" победу над "Удинезе"В матче 28-го тура итальянской Серии А туринский "Ювентус" на своем поле одержал победу над "Удинезе".

"Ювентус" - "Удинезе" - 2:0

Голы: Дибала, 20 - 1:0, Дибала, 49 - 2:0.

Нереализованный пенальти: Игуаин, 38.

"Ювентус": Щенсны, Де Шильо, Ругани, Кьеллини, Асамоа, Хедира (Матюиди, 63), Маркизио, Стураро, Коста (Бентанкур, 88), Игуаин (Манджукич, 74), Дибала.

"Удинезе": Биссарри, Нейтинк, Анджелла, Самир, Видмер, Фофана, Бехрами (Де Паул, 76), Барак (Балич, 70), Аднан, Лопес (Перица, 61), Янкто.

Напомним, "Ювентус" может обменяться игроками с "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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