Дубль Доста принес победу "Спортингу" в первом туре чемпионата Португалии

Лиссабонский "Спортинг" в матче первого тура чемпионата Португалии победил "Морейренсе". Дублем отметился Бас Дост, еще один мяч на счету Бруно Фернандеша.

"Морейренсе" - "Спортинг" - 1:3 (1:1)

Голы: Тавареш, 6 - 1:0, Фернандеш, 16 - 1:1, Дост, 74 (с пенальти) - 1:2, Дост, 90+2 - 1:3

"Спортинг": Салин, Джефферсон, Матье, Коатес, Ристовски, Акунья (Кабрал, 69), Батталья, Фернандеш, Петрович, Нани (Рафинья, 70), Дост

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