Дубль Доста принёс "Спортингу" победу над "Чавесом"

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Дубль Доста принёс "Спортингу" победу над "Чавесом"

В рамках 26-го тура чемпионата Португалии лиссабонский "Спортинг" выиграл у "Чавеса" со счётом 2:1 благодаря дублю голландского форварда Баса Доста.

"Чавес" - "Спортинг" - 1:2

Голы: Дост, 62 - 0:1, Дост, 86 - 0:2, Платини, 90 (пенальти) - 1:2.

"Спортинг": Руй Патрисиу, Мишич (Дост, 56), Матье, Коатес, Желсон Мартинш, Батталья, Рубен Рибейру, Вильям Карвалью, Руис, Бруно Сезар (Агбеньену, 14), Монтеро (Пальинья, 77).

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