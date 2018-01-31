Дубль два: "Милан" снова принимает "Лацио" на "Сан-Сиро"

Теги миланлацио

Дубль два: "Милан" снова принимает "Лацио" на "Сан-Сиро""Милан" – "Лацио"

Стадион: "Сан-Сиро"

Начало матча: 22:45

Арбитр: Марко Гуида

Вчера "Ювентус" сделал к финалу Кубка Италии, переиграв в первом полуфинальном матче "Аталанту", сегодня же "Милан" и "Лацио" сразятся между собой на "Сан-Сиро". Для команд эта встреча станет второй за четыре дня, в рамках чемпионата страны в это воскресенье "Милан" сумел одержать победу со счетом 2:1.

 Постепенно красно-черные выходят из кризиса, команда Гаттузо сумела выбить из Кубка "Интер" и выиграла три игры подряд в Серии А, хотя о Лиге чемпионов "Милану" остается только мечтать, от четвертого места их отделяет десять очков. А ведь именно попадание в главный клубный турнир Европы – это главная цель команды, ведь китайский владелец прошлым летом потратил на новых игроков более 200 миллионов евро, взяв кредит. Для соответствия финансовому Fair Play необходимо выйти в Лигу чемпионов, сделать это будет невероятно сложно, Кубок же – это просто приятный бонус, в Лигу Европы команда должна пробиться и через чемпионат, вот только попадание во второй по значимости турнир Старого Света вряд ли утешит владельцев "Милана". Конечно, можно попытаться выиграть Лигу Европы в текущем сезоне, но конкуренция там очень высока.

Одно из мест, которое дают право выступить в Лиге чемпионов, как раз занимает "Лацио". "Орлы" в последние годы играли достаточно стабильно, но в главный клубный турнир Европы не пробивались с 2007 года, сейчас же у Симоне Индзаги неплохая команда, в которой есть ярко выраженный лидер Чиро Иммобиле, уже наколотивший 20 голов в чемпионате. Также обращает на себя внимание молодой серб Сергей Милинкович-Савич, за которым уже следят европейские гранды.

Интересные факты противостояния:

"Милан" на пути к полуфиналу выбил "Верону" и "Интер", а "Лацио" –  "Читаделлу" и "Фиорентину".

Команды провели между собой 151 матч: 65 побед у "Милана", 28 – у "Лацио", 58 ничьих.

В текущем сезоне команд обменялись домашними победами (4:1 и 2:1).

"Лацио" не выигрывал на "Сан-Сиро" с 1989 года.

"Милан" выиграл Кубок Италии пять раз и проиграл восемь финалов, у "Лацио" – шесть побед и три поражения в главных матчах турнира.

Ориентировочные составы:

"Милан": Доннарумма, Калабрия, Бонуччи, Романьоли, Родригес, Бонавентура, Монтоливо, Кесси, Сусо, Чалханоглу, Кутроне.

"Лацио": Стракоша, Баста, Баштуш, Уоллас, Раду, Лукаку, Пароло, Лукас, Альберто, Милинкович-Савич, Андерсон.

Прогноз на матч:

"Милан" является фаворитом из-за фактора своего поля, но "Лацио" вполне может наверстать упущенное в Риме, "орлов" в этой встрече наверняка устроит и ничья, а вот команде Гаттузо придется играть первым номером.

Букмекеры предлагают на победу "Милана" коэффициент 2.60, на "Лацио" – 2.80, на ничью – 3.35.

Вячеслав Горбачев

Также читайте: Гол Игуаина принес "Ювентусу" победу над "Аталантой" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Барселона" принимает "Валенсию" в первом полуфинальном матче Кубка Испании

"Барселона" принимает "Валенсию" в первом полуфинальном матче Кубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 22 57
2 Ювентус 22 56
3 Лацио 22 46
4 Интер Милан 22 44
5 Рома 22 41
6 Сампдория 22 37
7 Милан 22 34
8 Аталанта 22 33
9 Удинезе 22 32
10 Торино 22 32
11 Фиорентина 22 28
12 Болонья 22 27
13 Кьево 22 22
14 Сассуоло 22 22
15 Дженоа 22 21
16 Кальяри 22 21
17 Кротоне 22 19
18 СПАЛ 22 17
19 Хеллас Верона 22 16
20 Беневенто 22 7
Полная таблица

топ-5 тегов