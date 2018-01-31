Дубль два: "Милан" снова принимает "Лацио" на "Сан-Сиро"

"Милан" – "Лацио"

Стадион: "Сан-Сиро"

Начало матча: 22:45

Арбитр: Марко Гуида

Вчера "Ювентус" сделал к финалу Кубка Италии, переиграв в первом полуфинальном матче "Аталанту", сегодня же "Милан" и "Лацио" сразятся между собой на "Сан-Сиро". Для команд эта встреча станет второй за четыре дня, в рамках чемпионата страны в это воскресенье "Милан" сумел одержать победу со счетом 2:1.

Постепенно красно-черные выходят из кризиса, команда Гаттузо сумела выбить из Кубка "Интер" и выиграла три игры подряд в Серии А, хотя о Лиге чемпионов "Милану" остается только мечтать, от четвертого места их отделяет десять очков. А ведь именно попадание в главный клубный турнир Европы – это главная цель команды, ведь китайский владелец прошлым летом потратил на новых игроков более 200 миллионов евро, взяв кредит. Для соответствия финансовому Fair Play необходимо выйти в Лигу чемпионов, сделать это будет невероятно сложно, Кубок же – это просто приятный бонус, в Лигу Европы команда должна пробиться и через чемпионат, вот только попадание во второй по значимости турнир Старого Света вряд ли утешит владельцев "Милана". Конечно, можно попытаться выиграть Лигу Европы в текущем сезоне, но конкуренция там очень высока.

Одно из мест, которое дают право выступить в Лиге чемпионов, как раз занимает "Лацио". "Орлы" в последние годы играли достаточно стабильно, но в главный клубный турнир Европы не пробивались с 2007 года, сейчас же у Симоне Индзаги неплохая команда, в которой есть ярко выраженный лидер Чиро Иммобиле, уже наколотивший 20 голов в чемпионате. Также обращает на себя внимание молодой серб Сергей Милинкович-Савич, за которым уже следят европейские гранды.

Интересные факты противостояния:

"Милан" на пути к полуфиналу выбил "Верону" и "Интер", а "Лацио" – "Читаделлу" и "Фиорентину".

Команды провели между собой 151 матч: 65 побед у "Милана", 28 – у "Лацио", 58 ничьих.

В текущем сезоне команд обменялись домашними победами (4:1 и 2:1).

"Лацио" не выигрывал на "Сан-Сиро" с 1989 года.

"Милан" выиграл Кубок Италии пять раз и проиграл восемь финалов, у "Лацио" – шесть побед и три поражения в главных матчах турнира.

Ориентировочные составы:

"Милан": Доннарумма, Калабрия, Бонуччи, Романьоли, Родригес, Бонавентура, Монтоливо, Кесси, Сусо, Чалханоглу, Кутроне.

"Лацио": Стракоша, Баста, Баштуш, Уоллас, Раду, Лукаку, Пароло, Лукас, Альберто, Милинкович-Савич, Андерсон.

Прогноз на матч:

"Милан" является фаворитом из-за фактора своего поля, но "Лацио" вполне может наверстать упущенное в Риме, "орлов" в этой встрече наверняка устроит и ничья, а вот команде Гаттузо придется играть первым номером.

Букмекеры предлагают на победу "Милана" коэффициент 2.60, на "Лацио" – 2.80, на ничью – 3.35.

Вячеслав Горбачев

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