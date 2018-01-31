Дубль два: "Милан" снова принимает "Лацио" на "Сан-Сиро"
"Милан" – "Лацио"
Стадион: "Сан-Сиро"
Начало матча: 22:45
Арбитр: Марко Гуида
Вчера "Ювентус" сделал к финалу Кубка Италии, переиграв в первом полуфинальном матче "Аталанту", сегодня же "Милан" и "Лацио" сразятся между собой на "Сан-Сиро". Для команд эта встреча станет второй за четыре дня, в рамках чемпионата страны в это воскресенье "Милан" сумел одержать победу со счетом 2:1.
Постепенно красно-черные выходят из кризиса, команда Гаттузо сумела выбить из Кубка "Интер" и выиграла три игры подряд в Серии А, хотя о Лиге чемпионов "Милану" остается только мечтать, от четвертого места их отделяет десять очков. А ведь именно попадание в главный клубный турнир Европы – это главная цель команды, ведь китайский владелец прошлым летом потратил на новых игроков более 200 миллионов евро, взяв кредит. Для соответствия финансовому Fair Play необходимо выйти в Лигу чемпионов, сделать это будет невероятно сложно, Кубок же – это просто приятный бонус, в Лигу Европы команда должна пробиться и через чемпионат, вот только попадание во второй по значимости турнир Старого Света вряд ли утешит владельцев "Милана". Конечно, можно попытаться выиграть Лигу Европы в текущем сезоне, но конкуренция там очень высока.
Одно из мест, которое дают право выступить в Лиге чемпионов, как раз занимает "Лацио". "Орлы" в последние годы играли достаточно стабильно, но в главный клубный турнир Европы не пробивались с 2007 года, сейчас же у Симоне Индзаги неплохая команда, в которой есть ярко выраженный лидер Чиро Иммобиле, уже наколотивший 20 голов в чемпионате. Также обращает на себя внимание молодой серб Сергей Милинкович-Савич, за которым уже следят европейские гранды.
Интересные факты противостояния:
"Милан" на пути к полуфиналу выбил "Верону" и "Интер", а "Лацио" – "Читаделлу" и "Фиорентину".
Команды провели между собой 151 матч: 65 побед у "Милана", 28 – у "Лацио", 58 ничьих.
В текущем сезоне команд обменялись домашними победами (4:1 и 2:1).
"Лацио" не выигрывал на "Сан-Сиро" с 1989 года.
"Милан" выиграл Кубок Италии пять раз и проиграл восемь финалов, у "Лацио" – шесть побед и три поражения в главных матчах турнира.
Ориентировочные составы:
"Милан": Доннарумма, Калабрия, Бонуччи, Романьоли, Родригес, Бонавентура, Монтоливо, Кесси, Сусо, Чалханоглу, Кутроне.
"Лацио": Стракоша, Баста, Баштуш, Уоллас, Раду, Лукаку, Пароло, Лукас, Альберто, Милинкович-Савич, Андерсон.
Прогноз на матч:
"Милан" является фаворитом из-за фактора своего поля, но "Лацио" вполне может наверстать упущенное в Риме, "орлов" в этой встрече наверняка устроит и ничья, а вот команде Гаттузо придется играть первым номером.
Букмекеры предлагают на победу "Милана" коэффициент 2.60, на "Лацио" – 2.80, на ничью – 3.35.
Вячеслав Горбачев
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|22
|57
|2
|Ювентус
|22
|56
|3
|Лацио
|22
|46
|4
|Интер Милан
|22
|44
|5
|Рома
|22
|41
|6
|Сампдория
|22
|37
|7
|Милан
|22
|34
|8
|Аталанта
|22
|33
|9
|Удинезе
|22
|32
|10
|Торино
|22
|32
|11
|Фиорентина
|22
|28
|12
|Болонья
|22
|27
|13
|Кьево
|22
|22
|14
|Сассуоло
|22
|22
|15
|Дженоа
|22
|21
|16
|Кальяри
|22
|21
|17
|Кротоне
|22
|19
|18
|СПАЛ
|22
|17
|19
|Хеллас Верона
|22
|16
|20
|Беневенто
|22
|7