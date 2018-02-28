Дубль два: "Ювентус" встретится с "Аталантой" в Кубке Италии
"Ювентус" – "Аталанта"
Стадион: "Ювентус"
Начало матча: 19:30
Арбитр: Микаэль Фаббри
В воскресенье "Ювентус" должен был сыграть с "Аталантой" в рамках 26 тура Серии А, однако матч так и не состоялся из-за снегопада, который обрушился на Турин. Сегодня же командам предстоит сыграть в рамках полуфинала Кубка Италии. В первой игре команда Аллегри победила в Бергамо со счетом 1:0.
В большинстве последних матчей "Ювентус" не впечатлял, добывая стандартные победы с минимальным счетом за счет своего класса. Также стоит выделить оборону команды, в 12 последних матчах "старая синьора" пропустила только один гол, поэтому в целом им достаточно забить самим, чтобы в итоге одержать победу и положить в копилку очередные три очка. Сегодня же "старую синьору" устроит и ничья.
В прошлой игре с "Торино" травму получил лидер нападения Гонсало Игуаин, однако другой аргентинский форвард Пауло Дибала вернулся в строй и уже готов помочь своей команде. Также в лазарете "Ювентуса" находятся Де Шильо, Куадрадо и Бернардески.
У "Аталанты" все игроки в строю, но команда в последнее время немного сбавила ход, сыграв вничью с "Кротоне" и "Фиорентиной", из-за чего опустилась на восьмое место в чемпионате. Команде будет сложно претендовать на место в Лиге Европы, в которой она достойно смотрелась в этом сезоне, едва не выбив из турнира дортмундскую "Боруссию". Итальянцам не хватило всего 10 минут, чтобы пройти в 1/8 финала. Теперь черно-синим можно сконцентрироваться на чемпионате страны и Кубке. Даже если клуб из Бергамо финиширует за пределами еврокубковой зоны, его можно похвалить за некоторую стабильность в результатах. "Аталанта" способна давать бой лидерам Серии А, в этом уже убедился и "Ювентус".
Интересные факты противостояния:
Команды провели между собой 113 игр в Серии А: 64 победы у "Ювентуса", 11 – у "Аталанты", 38 ничьих.
В матче первого круга Серии А команды сыграли вничью 2:2, в первом первом полуфинальном матче "Ювентус" победил 1:0.
"Ювентус" выиграл у "Аталанты" восемь последних домашних матчей, последний раз туринцы теряли очки в 2009 году.
"Аталанта" не побеждает "Ювентус" с 2001 года.
Ориентировочные составы:
"Ювентус": Буффон, Лихтштайнер, Бенатия, Кьеллини, Сандро, Матюиди, Пьянич, Хедира, Коста, Дибала, Манджукич.
"Аталанта": Бериша, Толои, Кальдара, Масиелло, Хатебур, Фройлер, Кристанте, Спинаццола, Иличич, Гомес, Петанья.
Прогноз на матч "Ювентус" – "Аталанта":
"Ювентус" фаворит матча, хотя "Аталанта" способна навязать борьбу и отстоять ничью. Туринцы очень редко пропускают, клуб из Бергамо же обладает неплохой атакой, черно-синие в этом сезоне не смогли забить только в трех матчах Серии А ("Роме", "Интеру" и "Наполи"), а также в прошлой кубковой игре против "Ювентуса"
Букмекеры предлагают на победу "Ювентуса" коэффициент 1.55, на ничью – 3.85, на "Аталанту" - 7.40.
Вячеслав Горбачев
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|26
|69
|2
|Ювентус
|25
|65
|3
|Лацио
|26
|52
|4
|Интер Милан
|26
|51
|5
|Рома
|26
|50
|6
|Сампдория
|26
|44
|7
|Милан
|26
|44
|8
|Аталанта
|25
|38
|9
|Торино
|26
|36
|10
|Фиорентина
|26
|35
|11
|Удинезе
|26
|33
|12
|Болонья
|26
|33
|13
|Дженоа
|26
|30
|14
|Кальяри
|26
|25
|15
|Кьево
|26
|25
|16
|Сассуоло
|26
|23
|17
|Кротоне
|26
|21
|18
|СПАЛ
|26
|20
|19
|Хеллас Верона
|26
|19
|20
|Беневенто
|26
|10