Дубль два: "Ювентус" встретится с "Аталантой" в Кубке Италии

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Дубль два: "Ювентус" встретится с "Аталантой" в Кубке Италии"Ювентус" – "Аталанта"

Стадион: "Ювентус"

Начало матча: 19:30

Арбитр: Микаэль Фаббри

В воскресенье "Ювентус" должен был сыграть с "Аталантой" в рамках 26 тура Серии А, однако матч так и не состоялся из-за снегопада, который обрушился на Турин. Сегодня же командам предстоит сыграть в рамках полуфинала Кубка Италии. В первой игре команда Аллегри победила в Бергамо со счетом 1:0.

В большинстве последних матчей "Ювентус" не впечатлял, добывая стандартные победы с минимальным счетом за счет своего класса. Также стоит выделить оборону команды, в 12 последних матчах "старая синьора" пропустила только один гол, поэтому в целом им достаточно забить самим, чтобы в итоге одержать победу и положить в копилку очередные три очка. Сегодня же "старую синьору" устроит и ничья. 

В прошлой игре с "Торино" травму получил лидер нападения Гонсало Игуаин, однако другой аргентинский форвард Пауло Дибала вернулся в строй и уже готов помочь своей команде.  Также в лазарете "Ювентуса" находятся Де Шильо, Куадрадо и Бернардески.

У "Аталанты" все игроки в строю, но команда в последнее время немного сбавила ход, сыграв вничью с  "Кротоне" и "Фиорентиной", из-за чего опустилась на восьмое место в чемпионате. Команде будет сложно претендовать на место в Лиге Европы, в которой она достойно смотрелась в этом сезоне, едва не выбив из турнира дортмундскую "Боруссию". Итальянцам не хватило всего 10 минут, чтобы пройти в 1/8 финала. Теперь черно-синим можно сконцентрироваться на чемпионате страны и Кубке. Даже если клуб из Бергамо финиширует за пределами еврокубковой зоны, его можно похвалить за некоторую стабильность в результатах. "Аталанта" способна давать бой лидерам Серии А, в этом уже убедился и "Ювентус".

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 113 игр в Серии А: 64 победы у "Ювентуса", 11 – у "Аталанты", 38 ничьих.

В матче первого круга Серии А команды сыграли вничью 2:2, в первом первом полуфинальном матче "Ювентус" победил 1:0. 

"Ювентус" выиграл у "Аталанты" восемь последних домашних матчей, последний раз туринцы теряли очки в 2009 году.

"Аталанта" не побеждает "Ювентус" с 2001 года.

Ориентировочные составы:

"Ювентус": Буффон, Лихтштайнер, Бенатия, Кьеллини, Сандро, Матюиди, Пьянич, Хедира, Коста, Дибала, Манджукич.

"Аталанта": Бериша, Толои, Кальдара, Масиелло, Хатебур, Фройлер, Кристанте, Спинаццола, Иличич, Гомес, Петанья.

Прогноз на матч "Ювентус" – "Аталанта":

"Ювентус" фаворит матча, хотя "Аталанта" способна навязать борьбу и отстоять ничью. Туринцы очень редко пропускают, клуб из Бергамо же обладает неплохой атакой, черно-синие в этом сезоне не смогли забить только в трех матчах Серии А ("Роме", "Интеру" и "Наполи"), а также в прошлой кубковой игре против "Ювентуса"

Букмекеры предлагают на победу "Ювентуса" коэффициент 1.55, на ничью – 3.85, на "Аталанту" - 7.40.

Вячеслав Горбачев 

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