Дубль Дзаньоло помог "Роме" обыграть "Порту" в Лиге чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Рома" обыграла "Порту" в домашнем матче.

Счет был открыт на 70-й минуте 19-летним полузащитником Дзаньоло, который спустя 6 минут отметился вторым голом. Единственный гол в составе "Ромы" забил Адриан Лопес.

"Рома" - "Порту" - 2:1.

Голы: Дзаньоло, 70 - 1:0, Дзаньоло, 76 - 2:0, Адриан, 79 - 2:1.

"Рома" - Миранте, Манолас, Коларов, Флоренци, Фасио, Кристанте, де Росси, Дзаньоло, Пеллегрини (Нзонзи, 83), Эль-Шаарави, Джеко.

"Порту" - Касильяс, Фелипе, Теллес, Эдер Милитао, Пепе, Отавио (Эрнани, 84), Данилу Перейра, Фернандо (Андре Перейра, 76), Эррера, Браими(Адриан, 68), Соарес.

Ответный матч состоится 6 матча на стадионе "Драган". Начало - в 23:00 (мск).

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