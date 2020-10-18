Дубль Джеко и гол Педро принесли "Роме" волевую победу над "Беневенто"
В матче 4-го тура чемпионата Италии "Рома" на своем поле одержала волевую победу над "Беневенто" со счетом 5:2. Победу римлянам принесли дубль Эдина Джеко, а также голы Педро, Жордана Верету и Карлоса Переса. У гостей отличились Джанлука Капрари и Джанлука Лападула.
Благодаря победе "Рома" вышла на седьмое место в турнирной таблице Серии А. "Беневенто" опустился на 10-ю позицию.
"Рома" Рим – "Беневенто" Беневенто - 5:2 (2:1)
Голы: Капрари, 5 - 0:1, Педро, 31 - 1:1, Джеко, 35 - 2:1, Лападула, 55 - 2:2, Верету, 69 (с пенальти) - 3:2, Джеко, 77 - 4:2, Перес, 89 - 5:2
"Рома": Миранте, Сантон (Бруно Перес, 73), Рожер (Кумбула, 78), Манчини, Спинаццола, Пеллегрини, Кристанте, Мхитарян, Верету (Вильяр, 73), Педро (Карлес Перес, 78), Джеко.
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