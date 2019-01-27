Дубль Джеко, камбэки и уйма голов в видеообзорах матчей Серии А
Предлагаем Вашему вниманию обзоры трех матчей 21-го тура чемпионата Италии.
"Аталанта" - "Рома" - 3:3.
"Парма" - СПАЛ - 2:3.
"Болонья" - "Фрозиноне" - 0:4.
Не пропустите: "Фиорентина" в сверхрезультативном поединке одолела "Кьево". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|20
|56
|2
|Наполи
|21
|48
|3
|Интер Милан
|20
|40
|4
|Милан
|21
|35
|5
|Рома
|21
|34
|6
|Сампдория
|21
|33
|7
|Лацио
|20
|32
|8
|Аталанта
|21
|32
|9
|Фиорентина
|21
|30
|10
|Сассуоло
|21
|29
|11
|Парма
|21
|28
|12
|Торино
|20
|27
|13
|СПАЛ
|21
|21
|14
|Кальяри
|21
|21
|15
|Дженоа
|20
|20
|16
|Удинезе
|21
|18
|17
|Эмполи
|20
|17
|18
|Болонья
|21
|14
|19
|Фрозиноне
|21
|13
|20
|Кьево
|21
|8