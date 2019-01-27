Дубль Джеко, камбэки и уйма голов в видеообзорах матчей Серии А

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Дубль Джеко, камбэки и уйма голов в видеообзорах матчей Серии А

Предлагаем Вашему вниманию обзоры трех матчей 21-го тура чемпионата Италии.

"Аталанта" - "Рома" - 3:3.

"Парма" - СПАЛ - 2:3.

"Болонья" - "Фрозиноне" - 0:4.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 20 56
2 Наполи Наполи 21 48
3 Интер Милан Интер Милан 20 40
4 Милан Милан 21 35
5 Рома Рома 21 34
6 Сампдория Сампдория 21 33
7 Лацио Лацио 20 32
8 Аталанта Аталанта 21 32
9 Фиорентина Фиорентина 21 30
10 Сассуоло Сассуоло 21 29
11 Парма Парма 21 28
12 Торино Торино 20 27
13 СПАЛ СПАЛ 21 21
14 Кальяри Кальяри 21 21
15 Дженоа Дженоа 20 20
16 Удинезе Удинезе 21 18
17 Эмполи Эмполи 20 17
18 Болонья Болонья 21 14
19 Фрозиноне Фрозиноне 21 13
20 Кьево Кьево 21 8
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